«La legalità è uno degli esempi più evidenti di quanto, sulle grandi questioni che riguardano il futuro del Paese, nessuno possa pensare di procedere da solo. È il messaggio che porteremo sabato prossimo a Gioia Tauro. L’Italia vince, e vince anche la mafia e le forme di illegalità, se è un’Italia unita.

Se invece allarghiamo le distanze, a perdere saremo tutti: aree del Nord, del Centro e del Sud. Non possiamo consentirlo». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, concludendo oggi a Bologna il convegno «L’attualità delle Convenzioni Onu contro la criminalità e la corruzione», organizzato dalla Cisl dell’Emilia Romagna. Un confronto di alto profilo, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, del Parlamento e del Governo, vertici della magistratura e delle autorità di contrasto alla criminalità.

La leader Cisl ha richiamato i numeri dell’ultimo rapporto Istat: «Sommerso e attività illegali valgono 218 miliardi, quasi un decimo del Pil, e il lavoro irregolare è tornato a crescere: l’equivalente di oltre tre milioni e duecentomila occupati a tempo pieno». Per questo, ha aggiunto, «difendere la legalità significa difendere un modello di sviluppo fondato sulla qualità, sull’innovazione, sulla concorrenza leale e sulla dignità del lavoro».

Fumarola ha poi ricordato come le mafie non siano un fenomeno circoscritto al Mezzogiorno: «Basta ricordare la sentenza d’appello del processo Radici, che ha confermato il quadro di infiltrazioni della ‘ndrangheta in attività economiche della riviera romagnola. Viene dopo Aemilia, Grimilde e Perseverance. In tutti questi processi la Cisl Emilia Romagna si è costituita parte civile. Una decisione che esprime un’idea precisa del nostro ruolo: il sindacato non può limitarsi a intervenire quando vengono violati i diritti contrattuali. Deve contribuire a difendere le condizioni di legalità nelle quali quei diritti possono essere esercitati».

Un passaggio finale è stato dedicato al riuso sociale dei beni confiscati. «È un modello italiano, e ora lo incoraggia anche l’Europa, con la direttiva sulla confisca recepita da poche settimane», ha sottolineato la numero uno di Via Po. «In Emilia-Romagna 261 immobili confiscati hanno già una destinazione. Più di ottocento la aspettano, insieme a oltre cento aziende. Chiediamo che tornino presto alle comunità, come centri per i giovani, case rifugio per le donne vittime di violenza, alloggi sociali».