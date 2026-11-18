Si è tenuto questa mattina a Roma, presso il Palazzo dei Gruppi della Camera dei Deputati, l’incontro tra la leader Cisl, Daniela Fumarola, accompagnata dal segretario confederale Angelo Marinelli, e una delegazione del gruppo parlamentare di Azione composta dalla presidente Elena Bonetti e dal capogruppo alla Camera, Matteo Richetti.

Al centro del colloquio gli emendamenti al disegno di legge di Bilancio, le proposte contenute nel Libro Verde della Cisl e la preintesa raggiunta lo scorso 12 novembre tra sindacati e associazioni datoriali.

Il confronto ha consentito di mettere in luce vari punti di convergenza, a partire dai giovani, dall’industria, dal welfare alle pensioni, al no alla flat tax.

Una visione che si è allargata non solo all’ambito dei correttivi riguardanti la manovra ma anche alla prospettiva di un orizzonte più ampio che, prescindendo dalla campagna elettorale, guardi all’idea di un percorso condiviso tra politica e parti sociali su obiettivi comuni di sviluppo e coesione.