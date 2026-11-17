Si è svolto questa sera alla Camera dei Deputati, a Palazzo dei Gruppi, il confronto tra la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, accompagnata dal segretario confederale Angelo Marinelli, e il gruppo parlamentare del Pd guidato dalla segretaria nazionale, Elly Schlein, con i deputati Maria Cecilia Guerra, Antonio Misiani e Chiara Gribaudo. Al centro dell’incontro la valutazione sulla legge di bilancio, le proposte del Libro Verde predisposto dalla Cisl e l’accordo del 12 novembre tra sindacati e imprese.

«Abbiamo parlato della manovra e della necessità di occuparci della crescita del Paese», ha riferito Fumarola al termine del colloquio. «Ci sono misure che condividiamo e altre che non ci convincono, a cominciare dalle pensioni: sulla rivalutazione non si devono penalizzare i pensionati», ha aggiunto la leader Cisl. «Poi l’illustrazione del Libro Verde e dell’idea di un grande patto, con l’invito al Pd a unirsi a tutte le forze riformiste che vogliono occuparsi della crescita. Da loro abbiamo trovato grande disponibilità», ha concluso.