«L’intesa di San Martino è il primo capitolo del Patto sociale per il lavoro, la coesione e la crescita che il Libro Verde propone al Paese». È quanto afferma il Comitato esecutivo della Cisl nazionale, riunito oggi a Roma presso la sede della Confederazione, approvando con piena convinzione il preaccordo sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva, siglato il 12 novembre dalla Cisl insieme a Cgil, Uil e tredici associazioni datoriali dell’industria, del terziario, dell’artigianato, della cooperazione e dei servizi. Il Parlamentino della Cisl ha dato mandato alla Segreteria confederale di procedere alla sottoscrizione definitiva dell’intesa, facendo propria la relazione della segretaria generale Daniela Fumarola, l’analisi del segretario confederale con delega Mattia Pirulli e i contenuti del dibattito.

«L’intesa riscrive le regole che si applicano a tutti i settori e in tutte le categorie e restituisce al sistema una prospettiva che va oltre l’emergenza. Cisl, Cgil, Uil e tredici tra le maggiori associazioni d’impresa hanno deciso insieme, in piena autonomia, lontano dai condizionamenti della politica e del governo. Lavoro e impresa hanno dimostrato di sapersi dare le proprie norme e di volerle rispettare per reciproco riconoscimento, senza attendere che fosse la legge a dettarle» sottolinea il documento finale.

Il Comitato esecutivo riconosce nell’accordo una chiara matrice Cisl. «Scelte che l’Organizzazione ha sostenuto per anni, spesso controcorrente, e che il XX Congresso e il Libro Verde hanno messo al centro della sua proposta, sono oggi condivise da tutti i firmatari. Prevale una cultura sindacale che affida alla contrattazione e alla partecipazione il governo del lavoro che cambia».

Tra i risultati più significativi dell’intesa, il superamento delle ipotesi del salario minimo legale e di una legge sulla rappresentanza, da sempre contrastate dalla Cisl. «Si guarda finalmente al salario giusto garantito dai contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, chiamati a tutelare il potere d’acquisto durante la vigenza e da applicare integralmente per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive. La rappresentanza, anziché da una legge dello Stato, viene misurata con criteri che le parti si sono date da sole e che per la prima volta riguardano anche le associazioni datoriali» aggiunge il Comitato Esecutivo Cisl.

L’accordo introduce inoltre la formazione continua come diritto universale. «Ciò che finora era assicurato da alcuni contratti di categoria oggi spetta, in orario di lavoro, a ogni lavoratrice e a ogni lavoratore e la certificazione rende le competenze spendibili da un’impresa all’altra». Per il Comitato esecutivo si tratta di «una tutela decisiva nelle transizioni demografica, tecnologica ed ambientale, oltre che la premessa dello Statuto della persona nel mercato del lavoro proposto dalla Cisl».

Un ruolo centrale viene assegnato alla contrattazione decentrata, individuata come motore della redistribuzione della ricchezza e della crescita. «L’intesa le chiede di far arrivare a lavoratrici e lavoratori una parte della produttività e della ricchezza che contribuiscono a creare, di innalzare la qualità del lavoro e di promuovere nuovi modelli organizzativi e partecipativi, mentre il contratto nazionale resta garante dei trattamenti comuni». L’obiettivo è estendere la contrattazione decentrata «nelle aziende, nei territori e nei distretti, fino alle imprese più piccole, oggi in gran parte escluse».

Altro pilastro dell’intesa è la partecipazione. «Le quattro forme già disciplinate dalla legge 76/2025 entrano tra i contenuti che qualificano la contrattazione. Un tratto che da sempre distingue l’identità della Cisl diventa terreno comune delle relazioni industriali quale via per mettere chi lavora in condizione di incidere sulle scelte dell’impresa, a cominciare da quelle sull’intelligenza artificiale, elevando salari, produttività, buona flessibilità negoziata».

Il Comitato esecutivo sottolinea anche il valore dell’autonomia delle parti sociali nella definizione delle nuove regole. «Un’intesa nata dall’autonomia delle parti non ha bisogno di un intervento legislativo che ne cristallizzi il testo, ponendolo sotto l’autorità della maggioranza di turno». Qualora il legislatore intendesse intervenire, «la strada è una norma di sostegno e rinvio alla negoziazione, un intervento leggero che dia forza di legge alle intese pattizie e ai loro successivi aggiornamenti, senza riscriverle». Una soluzione che, secondo il Comitato, «assicura agli accordi adattività, equità e dinamicità preservando l’indipendenza delle parti sociali».

Per la Cisl sarà ora fondamentale dare continuità al confronto e tradurre l’intesa in risultati concreti. «Con un’economia e una società in rapida trasformazione, i firmatari devono dare seguito all’impegno di tenere aperto il tavolo, per governare nel tempo le materie dell’accordo e affrontare con lo stesso metodo ogni altra questione del lavoro che richieda soluzioni concordate».

Il Comitato esecutivo impegna tutte le strutture della Cisl, confederali e di categoria, nazionali e territoriali, a dare piena attuazione all’accordo, chiamandole a «dare vita e gambe solide all’intesa». «Perché le nuove regole producano effetti occorre tradurle negli accordi di ambito e nei contratti nazionali, a partire dai rinnovi aperti, e portare la contrattazione decentrata dove oggi manca». Prevista anche «una campagna capillare di assemblee in ogni luogo di lavoro e in ogni territorio che parli anzitutto ai giovani», insieme alla preparazione di delegate e delegati chiamati ad applicare le nuove regole quotidianamente. «Federazioni e Confederazione dovranno procedere in stretto raccordo, a ogni livello» sottolinea ancora il documento.

Infine, l’intesa di San Martino rivolge alle forze politiche e alle istituzioni un messaggio di coesione e unità nazionale. «Chi ha accolto l’intesa con un consenso senza distinzioni di schieramento è chiamato ora ad essere conseguente, contribuendo ad aprire insieme ai corpi intermedi il percorso verso un nuovo Patto sociale. A fondarlo dovrà essere una comune assunzione di responsabilità, senza la quale l’Italia non ritroverà fiducia e di cui il mondo del lavoro e quello dell’impresa hanno dato oggi formidabile prova» conclude il Comitato Esecutivo Cisl.