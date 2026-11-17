«Al governo abbiamo detto di non esercitare la delega: a darci nuove regole ci pensiamo noi, come sappiamo fare». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo oggi a Pontedera all’incontro con i delegati della Piaggio e delle maggiori aziende della Toscana, nel corso della visita alla Piaggio.

La leader Cisl, accompagnata dal segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, e dalla segretaria generale della Usr Cisl Toscana, Silvia Russo, ha incontrato i delegati presso l’associazione culturale Sete Sóis Sete Luas. A seguire, la visita al Museo Piaggio, insieme a una delegazione guidata dal presidente Colaninno e dal responsabile HR, dott. Milianti.

Fumarola ha ricordato l’intesa raggiunta pochi giorni fa con Cgil e Uil. «Abbiamo raggiunto qualche giorno fa un accordo importante: dopo trent’anni, rinnoviamo le relazioni industriali e sindacali. Non è stato un accordo semplice, ma lo abbiamo fortemente voluto», ha spiegato, sottolineando che «noi della Cisl abbiamo insistito affinché fosse fatto tra le parti sociali, senza consegnarci al governo e alla politica». Ora, ha aggiunto la numero uno di via Po, «bisogna valorizzare l’accordo e promuovere iniziative nei luoghi di lavoro e nei territori».

Il confronto con i delegati si è poi allargato alla politica industriale. «Purtroppo stiamo vedendo sfuggire pezzi importanti di siderurgia e filiere strategiche (penso all’automotive e all’acciaio, con il caso ex Ilva), senza che vi sia una politica industriale degna di questo nome», ha denunciato la Segretaria Generale. «Lo diciamo da anni: serve al paese e serve all’Europa».

Il rischio, ha avvertito, è che il Vecchio Continente resti «schiacciato tra l’America, la Cina e la Russia. Lo vediamo in questi giorni nei rapporti internazionali: l’Europa deve svegliarsi, tornare a essere quella delle origini e promuovere politiche industriali che aiutino i paesi a difendere le proprie produzioni e la propria manifattura», ha concluso.