Industria. Fumarola al Consiglio Generale della Cisl Lombardia: «Non bastano interventi d’urgenza, servono investimenti e una regia pubblica su produzioni strategiche»

«Non ci si può affidare solo agli interventi d’urgenza, che servono quando un’azienda annuncia esuberi o chiusure. Servono investimenti, infrastrutture, ricerca e una regia pubblica credibile sulle produzioni strategiche». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo oggi a Cavenago di Brianza alla conclusione dei lavori del Consiglio Generale della Cisl Lombardia, aperti dalla relazione del segretario generale dell’Unione sindacale regionale, Fabio Nava.

A tre giorni dalla manifestazione di Genova, che ha aperto la mobilitazione nazionale, al centro del dibattito sono stati il ruolo della regione come motore di sviluppo e le priorità de «Il Patto che unisce»: qualità del lavoro e contrattazione, giovani, casa, politica industriale e investimenti dopo il Pnrr. Spazio anche alla manovra e alle richieste del sindacato per modificarla.

La leader Cisl è partita dal quadro produttivo del territorio. «Siamo in Brianza, una provincia che nel 2025 ha aumentato l’export del 7 per cento, nel cuore di una regione dove la manifattura vale un quinto della ricchezza prodotta. La produzione tiene, ma la cassa integrazione straordinaria torna a crescere». Automotive, siderurgia, elettrodomestico e moda, ha precisato, sono le filiere che sentono per prime la concorrenza asiatica e un’energia che costa un terzo in più della media europea.

Da qui il ragionamento più ampio sul ruolo della regione. «La Lombardia è la locomotiva del Paese e uno dei più importanti motori d’Europa», ha sottolineato la numero uno di Via Po. «Ma una locomotiva non si giudica solo dalla velocità: si giudica da quanti vagoni riesce a tirare e da chi riesce a salire a bordo». È proprio qui, ha aggiunto, che il Patto «trova il suo senso più pieno». Fumarola ha ricordato che la Lombardia è la prima destinazione di chi lascia il Mezzogiorno: quasi tre spostamenti su dieci verso il Centro-Nord arrivano in questa regione. Negli ultimi sette anni ha guadagnato 58 mila giovani laureati dalle altre regioni e ne ha persi più di 18 mila verso l’estero. «Attrae i talenti del Sud e poi li lascia andare oltre confine. Un Paese così si tiene insieme a metà. Se la locomotiva non tira tutto il convoglio, prima o poi rallenta anche lei».

Per farla correre davvero, ha concluso, «c’è una strada sola: ripartire dalla sua risorsa più preziosa, il lavoro. Un lavoro partecipe, qualificato, ben contrattualizzato».