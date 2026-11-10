Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

Legge di Bilancio 2027. Audizione Cisl presso le Commissioni riunite della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

10 Novembre 2026 | In Evidenza

Legge di Bilancio 2027. Audizione Cisl presso le Commissioni riunite della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

10 Novembre 2026 | In Evidenza

La memoria dell’Audizione della Cisl in merito al disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2027 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. L’audizione si è svolta davanti alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati (V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione) e del Senato della Repubblica (5ª Commissione Programmazione economica, bilancio).

Allegati a questo articolo

Notizie Correlate

il patto che unisce
tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

punto lavoro - podcast rassegna stampa cisl
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa