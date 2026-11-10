Legge di Bilancio 2027. Audizione Cisl presso le Commissioni riunite della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

La memoria dell’Audizione della Cisl in merito al disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2027 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. L’audizione si è svolta davanti alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati (V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione) e del Senato della Repubblica (5ª Commissione Programmazione economica, bilancio).
Manovra. Fumarola: «Incontro positivo con i vertici di FdI. Vanno recuperati i tagli all’indicizzazione delle pensioni e alla scuola»
Oggi pomeriggio, a Roma, si è tenuto un incontro tra i vertici di Fratelli d’Italia e la segretaria generale della...