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Infortuni sul lavoro, Cisl: Patrocinio gratuito alle vittime, un provvedimento di civiltà

22 Ottobre 2026 | In Evidenza

Infortuni sul lavoro, Cisl: Patrocinio gratuito alle vittime, un provvedimento di civiltà

22 Ottobre 2026 | In Evidenza

Infortuni sul lavoro, ambulanza, cantiere

«L’approvazione unanime alla Camera del patrocinio a spese dello Stato per le persone offese da reati commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro rappresenta un provvedimento di civiltà».  È quanto sottolinea la Cisl in una nota.

«Si sostiene così l’accesso effettivo alla giustizia per le vittime e per i familiari di chi ha perso la vita sul lavoro. La possibilità di far valere i propri diritti non può dipendere dalle condizioni economiche: rimuovere questo ostacolo significa dare una risposta concreta a chi ha già pagato un prezzo altissimo.

L’intervento normativo in esame arricchisce il nostro  ordinamento di un istituto di grande valore civile e sociale garantendo l’effettività dell’accesso. In attesa di leggere il testo definitivo lo riteniamo un passo importante che deve accompagnarsi al rafforzamento della prevenzione, dei controlli e della cultura della sicurezza, per tutelare la vita e la dignità di ogni lavoratrice e lavoratore”,  conclude la Cisl.

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