Ex Ilva. Fumarola a Sky TG24, «Servono garanzie su occupazione e decarbonizzazione»

«Bisogna conoscere nel dettaglio le offerte per l’acquisizione dell’ex Ilva: è quello che i nostri metalmeccanici hanno chiesto. È importante che ci sia in campo un grande gruppo italiano come Arvedi, oltre a Jindal. La condizione che abbiamo sempre posto è che si desse attuazione all’accordo sottoscritto a Palazzo Chigi: prosecuzione dell’attività attraverso i forni elettrici e decarbonizzazione. Per questo non abbiamo apprezzato che i 720 milioni previsti fossero stornati su altri interventi. Vanno garantite salute, sicurezza, occupazione e ammortizzatori sociali. Per noi è importante che la produzione d’acciaio resti nel nostro Paese e che lo stabilimento di Taranto sia riconvertito dal punto di vista ambientale. Ci aspettiamo di capire qualche dettaglio in più». Così la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, intervenendo stasera a Sky TG24 sulla vicenda dell’ex Ilva.

Sulla legge di Bilancio, Fumarola ha ribadito la posizione della Confederazione, a partire dalla richiesta di cancellare l’intervento sulla rivalutazione delle pensioni.

«Da Genova abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro: il Paese vince se si unisce. Abbiamo analizzato quello che della manovra ci piace, perché ci sono tanti aspetti che abbiamo conquistato attraverso il dialogo e con le nostre proposte. Ma sicuramente, tra quelli che non ci piacciono, c’è il tema delle pensioni. Purtroppo i pensionati nell’arco della loro vita sono stati spesso dei bancomat, perché quando c’era bisogno di recuperare risorse si attingeva alle pensioni. Noi diciamo che questa storia deve finire e che la misura sulla rivalutazione delle pensioni deve essere assolutamente cancellata. Ancora una volta pagherebbero i pensionati, uomini e donne che hanno versato i contributi per garantirsi la propria pensione. Non si può agire sempre sulle stesse persone. L’intervento previsto in manovra, tra l’altro, penalizza ulteriormente perché viene calcolato sull’intera rendita pensionistica».

La segretaria generale della CISL ha quindi guardato al prossimo confronto con il Governo: «Noi siamo abituati a vivere le cose man mano che si prospettano. Intanto il 13 abbiamo un incontro a Palazzo Chigi e sono molto fiduciosa che ci possa essere un confronto di merito. Noi stiamo sul merito delle questioni e auspico che alcune decisioni possano essere riviste».

Quanto alle possibili iniziative sindacali, Fumarola ha ribadito che «il percorso della manovra sara’ ancora molto lungo. Noi non abbiamo abbandonato l’idea di scioperare. Lo sciopero lo utilizziamo come ultima istanza e soprattutto dopo aver tentato ogni possibilità di dialogo, di confronto. Quindi staremo a vedere. Auspico che si possano portare a casa risultati importanti», ha concluso Fumarola.