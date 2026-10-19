Lavoro. Fumarola incontra Stefania Craxi, al centro del confronto il Libro Verde Cisl per il Patto Sociale

Si è svolto oggi, presso gli uffici di presidenza del Gruppo Forza Italia al Senato, l’incontro tra la Segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, accompagnata dal Segretario confederale Giorgio Graziani, e la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.

Al centro del colloquio, le undici priorità e le oltre 120 proposte contenute nel Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani, elaborato dalla CISL con l’obiettivo di promuovere, attraverso una grande alleanza tra istituzioni, forze politiche, parti sociali e mondo del lavoro, una strategia condivisa di sviluppo per il Paese, capace di guardare al lungo periodo.

Nel corso dell’incontro è stato approfondito il contributo che il documento della Cisl intende offrire al confronto pubblico sulle principali sfide economiche e sociali, dalla crescita e dalla competitività del sistema produttivo alla qualità e alla stabilità dell’occupazione, dalla valorizzazione del lavoro alle opportunità per le giovani generazioni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di dialogo e confronto avviato dalla CISL con le forze politiche e sociali per illustrare i contenuti del Libro Verde e favorire la costruzione di un Patto sociale fondato sulla partecipazione, sulla responsabilità condivisa e su una visione strategica per il futuro dell’Italia.

«È stato un confronto approfondito e concreto sul Libro Verde per il Patto Sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani’, un contributo importante che pone al centro la necessità di costruire una visione condivisa e di lungo periodo per la crescita del Paese. In una fase storica segnata da profondi cambiamenti economici, sociali e geopolitici, credo sia fondamentale valorizzare il dialogo tra istituzioni, forze sociali e mondo del lavoro» ha sottolineato la senatrice Stefania Craxi in una nota al termine dell’incontro. «L’Italia ha bisogno di una grande alleanza nazionale capace di accompagnare le trasformazioni in corso, rafforzare la competitività del sistema produttivo, sostenere l’occupazione e offrire nuove opportunità soprattutto alle giovani generazioni. Ringrazio la CISL per il lavoro svolto e per il contributo di idee messo a disposizione del dibattito pubblico. Il confronto resta uno strumento indispensabile per costruire risposte efficaci alle sfide che abbiamo davanti».