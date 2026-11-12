Lavoro. Fumarola ha incontrato Fratoianni su Libro Verde Cisl

«La segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, accompagnata dal segretario confederale Andrea Cuccello, ha incontrato oggi a Roma il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, insieme a Francesco Raparelli e Alberto De Nicola del Comitato Scientifico della stessa forza politica.

Al centro del colloquio il Libro Verde della Cisl che raccoglie undici priorità e oltre 120 proposte su crescita, lavoro, salari, welfare, formazione, innovazione, partecipazione e coesione sociale. Prosegue il confronto concreto della Cisl con le forze politiche, le istituzioni e le rappresentanze sociali, nella convinzione che le grandi trasformazioni in atto richiedano una strategia condivisa e una prospettiva di lungo periodo». È quanto comunica la Cisl sui social.