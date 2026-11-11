Attacchi hacker. Fumarola: «Chi vuole destabilizzare deve trovare un Paese unito. Giusto cucire clima di fiducia di cui il Paese ha bisogno»

«Gli attacchi informatici delle ultime settimane e i nuovi allarmi bomba arrivati questa mattina a migliaia di scuole colpiscono la vita quotidiana e puntano a incrinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Prendere di mira le aule vuol dire cercare il punto più sensibile di ogni comunità, ed è proprio lì che la paura non deve passare. Alle famiglie e a chi nella scuola studia e lavora va la nostra vicinanza, alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine il nostro grazie per come hanno gestito ore difficili». E’ quanto sottolinea la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«Chi vuole destabilizzare l’Italia deve trovare un Paese unito. Chiediamo a tutte le forze politiche e sociali di abbassare i toni da campagna elettorale e di lavorare insieme, con senso di responsabilità e senza strumentalizzazioni, per garantire sicurezza e coesione. La rissa permanente è un regalo a chi scommette sulle nostre divisioni, e la serenità delle persone viene prima di ogni calcolo di parte. L’incontro di domani a Palazzo Chigi tra governo e opposizioni è un segnale nella direzione giusta», aggiunge la leader Cisl.

«Nessuno deve rinunciare alla propria identità o alla propria autonomia, perché il confronto tra idee diverse è la forza di una democrazia. Serve però un campo di corresponsabilità, in cui operare uniti per il bene comune. L’Italia ha già superato prove più dure, quando partiti e sindacati hanno saputo stringersi su obiettivi comuni. La Cisl farà la sua parte, nei luoghi di lavoro e nei territori, per cucire quel clima di fiducia di cui il Paese ha bisogno», conclude la leader Cisl.