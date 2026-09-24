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Libro Verde per il Patto sociale “Costruiamo insieme l’Italia di domani”

24 Settembre 2026 | Focus home

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Libro Verde Patto Sociale Cisl

In undici punti le priorità della Cisl su crescita, lavoro, fisco, welfare e partecipazione.

«L’Italia ha bisogno di tornare a discutere del proprio futuro, superando la logica dell’emergenza permanente e delle risposte di corto respiro. Con il Libro Verde la CISL mette a disposizione del Paese un insieme di proposte per aprire un confronto largo, perché le grandi transizioni che abbiamo davanti – tecnologica, digitale, ambientale e demografica – non possono essere governate lasciando indietro lavoratori, famiglie, giovani e territori. Serve un nuovo Patto sociale, costruito attraverso il dialogo e la responsabilità condivisa, per redistribuire in modo equo i vantaggi e i costi del cambiamento».

SINTESI LIBRO VERDE
LIBRO VERDE
Documento finale
Comitato Esecutivo Cisl
21/09/2026

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