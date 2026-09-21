Lavoro. Fumarola: «Con il Libro Verde apriamo una sfida per il futuro del Paese. Serve un patto sociale per governare le transizioni»

In undici punti le priorità della Cisl su crescita, lavoro, fisco, welfare e partecipazione.

«L’Italia ha bisogno di tornare a discutere del proprio futuro, superando la logica dell’emergenza permanente e delle risposte di corto respiro. Con il Libro Verde la CISL mette a disposizione del Paese un insieme di proposte per aprire un confronto largo, perché le grandi transizioni che abbiamo davanti – tecnologica, digitale, ambientale e demografica – non possono essere governate lasciando indietro lavoratori, famiglie, giovani e territori. Serve un nuovo Patto sociale, costruito attraverso il dialogo e la responsabilità condivisa, per redistribuire in modo equo i vantaggi e i costi del cambiamento».

È quanto sottolinea la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, sul “Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani”, approvato oggi dal Comitato Esecutivo della Confederazione riunito a Roma presso la sede nazionale.

«Non vogliamo consegnare al Paese un documento chiuso, ma una piattaforma aperta al confronto. Una vera e propria agenda sociale che proponiamo al governo, alle controparti sociali, al dibattito ben poco stimolante di questi primi infuocati mesi di campagna elettorale. La nostra proposta parte dal lavoro, dalla sua qualità e dalla sua dignità, ma guarda all’intero sistema Paese: salari, produttività, formazione, industria, giovani, occupazione femminile, casa, welfare, previdenza e partecipazione. È su questi terreni che si misura la capacità dell’Italia di affrontare le trasformazioni in corso e di costruire un modello di sviluppo più solido e inclusivo», ha aggiunto Fumarola.

«Il Libro Verde parte dalla consapevolezza che l’Italia è a un bivio», e’ questa la premessa del documento predisposto dalla Cisl. « Produttività e crescita deboli continuano a tenere ferme le retribuzioni, il declino demografico mette sotto pressione la capacità produttiva e la tenuta del welfare, mentre giovani e donne rappresentano ancora una risorsa largamente inutilizzata», sottolinea la Cisl nel Libro Verde «Nel frattempo, rivoluzione digitale, intelligenza artificiale, transizione ecologica e nuova globalizzazione stanno ridisegnando in profondità la società e il mercato del lavoro».

Il documento della CISL, elaborato anche con il contributo di un think tank composto da professori ed esperti, individua undici priorità attorno alle quali sviluppare il confronto, con un orizzonte di lungo periodo.

«Questi undici capitoli compongono una proposta organica che mette al centro la persona, il lavoro e la responsabilità collettiva. La CISL vuole contribuire ad aprire una stagione di confronto vera, capace di andare oltre la contingenza e di misurarsi con le scelte che determineranno la qualità dello sviluppo italiano nei prossimi anni. È questo il senso del nostro Libro Verde: un decalogo per costruire insieme l’Italia di domani», aggiunge Fumarola.

Il documento sarà presentato e discusso nelle prossime settimane attraverso specifiche iniziative confederali, per aprire il confronto sulle proposte con istituzioni, politica, forze sociali, mondo della cultura e della ricerca. In programma tre grandi appuntamenti, al Nord, al Centro e al Sud.