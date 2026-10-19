Lavoro. Fumarola a Viterbo alla presentazione del libro di Fioroni: «Il centro è responsabilità e prossimità, non una mappa da conquistare»

«Il centro non è una posizione sulla mappa da conquistare, ma il luogo in cui si esercita la responsabilità. Per la CISL è una prassi quotidiana: leggere i bisogni delle persone che rappresentiamo e usare il confronto come metodo, a cui non rinunciamo, per tenere insieme quei bisogni e il contesto in cui ci muoviamo. È la forza del confronto che porta alla mediazione. Come ci ha insegnato Ezio Tarantelli, nello scambio si trova il risultato finale. E la mediazione che portiamo in campo ogni giorno non tradisce i valori a cui ci ispiriamo».

E’ quanto ha sottolineato la Segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, intervenuta oggi pomeriggio a Viterbo alla presentazione del libro di Giuseppe Fioroni “Ovunque è il Centro. Delle cose, della vita, della politica”, dialogo con Angelo Palmieri, promossa dall’Associazione Centro Studi Aldo Moro.

«La democrazia resiste se ci sono le mediazioni, se si vive la prossimità, come abbiamo scelto di fare in CISL. Un sindacato che non vive la prossimità ha smarrito la propria ragione di esistere. Noi la viviamo nei territori, nei luoghi di lavoro e con la contrattazione sociale. Solo nel 2025 abbiamo stipulato 740 accordi con 1.615 Comuni, per circa 12 milioni di persone interessate. Anche questo è un modo di vivere la prossimità».ha aggiunto la leader Cisl.

Sulla manovra di bilancio, Fumarola ha sottolineato: «Ci attende un percorso difficilissimo, perché ancora una volta le risorse sono poche. Ma noi scegliamo il confronto: il conflitto deve arrivare solo quando tutte le possibilità si esauriscono».

La CISL chiede attenzione per il ceto medio, i lavoratori, le famiglie, le imprese e le donne. «Per trattenere i giovani nel Paese abbiamo proposto una start tax d’ingresso: meno tasse per chi entra nel mercato del lavoro. Ma non dobbiamo dimenticare le fragilità: gli anziani che non arrivano a fine mese, l’incremento del fondo per non autosufficienza e l’attenzione a quelle periferie esistenziali che sono in una condizione di estremo bisogno» ha aggiunto ancora Funarola.

«I valori a cui ci ispiriamo devono essere tenuti insieme da una parola: coerenza. Che per noi ha significato anche dare vita al Libro Verde che abbiamo presentato a forze politiche, istituzioni e gruppi parlamentari: 11 capitoli, 120 proposte, un testo aperto su cui ci possono essere grandi convergenze, ma serve un grande esercizio di responsabilità. Dobbiamo consegnare ai giovani un Paese migliore di quello che abbiamo vissuto e dare una speranza concreta, altrimenti li avremmo traditi due volte di più».

Sul palco del Centro Congressi Terme dei Papi, insieme a Fumarola e all’autore, è intervenuto Mons. Francesco Savino Vescovo e Vice Presidente della Cei. Ha moderato l’incontro Vincenzo Morgante, direttore di Tv 2000.