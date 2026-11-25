«L’accordo di San Martino è storico perché ha visto ritrovarsi, attorno allo stesso tavolo, tre organizzazioni sindacali e tredici associazioni datoriali, capaci di convergere su obiettivi strategici comuni. Nel 1984, a San Valentino, un accordo sulla politica dei redditi divise il sindacato. Quarantadue anni dopo, a San Martino, abbiamo siglato insieme una nuova intesa. Per la prima volta lavoro e imprese hanno scritto, senza il governo e in piena autonomia, regole comuni per aggiornare le relazioni industriali. Abbiamo dimostrato che decidere insieme è possibile e soprattutto conviene a tutti». E’ quanto ha sottolineato la Segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, intervenendo al webinar «La rivoluzione dell’accordo di San Martino», promosso dalla Fondazione Ezio Tarantelli.

«Il primo obiettivo dell’intesa è difendere e rilanciare i salari. Per questo siamo passati dal salario giusto al contratto giusto. Oggi due milioni e mezzo di dipendenti aspettano il rinnovo e nel privato l’attesa media supera i venti mesi. Con le nuove regole le piattaforme si presentano sei mesi prima della scadenza e, se il rinnovo tarda, dopo nove mesi scatta una copertura sulle voci fisse della retribuzione. Se i prezzi corrono più del previsto, la differenza si recupera durante la vigenza del contratto, attraverso verifiche tra le parti, senza automatismi e senza riassorbimenti al rinnovo successivo. Finisce la stagione degli aumenti che arrivano quando i prezzi si sono già mangiati lo stipendio».

Fumarola ha richiamato il protocollo del 1993 e le intuizioni di Ezio Tarantelli: «Quell’accordo funzionò perché applicò un principio fondamentale: l’inflazione si batte decidendo insieme di non rincorrerla. Ma rimase inattuata la seconda parte, quella che affidava alla contrattazione decentrata il compito di distribuire la produttività. San Martino riprende quel percorso, rafforzando il secondo livello e facendone il motore della redistribuzione».

La Segretaria generale ha poi denunciato l’abbandono della concertazione e la discontinuità delle politiche italiane. «In 32 anni abbiamo avuto otto legislature, diciotto governi e cinque leggi elettorali. Su lavoro, fisco, pensioni ed energia ogni schieramento ha spesso preferito piantare la propria bandierina anziché costruire soluzioni condivise e durature. È la sindrome di Penelope: ogni maggioranza disfa ciò che quella precedente aveva costruito. Il Paese ha perso tempo, investimenti e opportunità di crescita».

Un ritardo che si riflette anche nei dati sulla produttività: «Dal 1995 quella del lavoro in Italia cresce dello 0,2% all’anno, contro l’1,1% europeo. In trent’anni i salari reali italiani sono aumentati appena dell’1%, mentre nei Paesi OCSE sono cresciuti di oltre il 30%. Per recuperare questo divario servono investimenti, sviluppo e una nuova stagione di responsabilità condivisa».

Da qui il richiamo al Libro Verde della CISL e alla politica: «Non pensiamo che un Patto sociale possa risolvere da solo tutti i problemi del Paese, ma senza una sede stabile nella quale istituzioni e parti sociali possano incontrarsi e decidere insieme non riusciremo a costruire un’Italia migliore. Vogliamo una concertazione agile, ma decidente, con poche priorità condivise. Trentatré anni dopo riprendiamo il percorso interrotto nel 1993, questa volta con regole che ci permettano di arrivare fino in fondo».

Infine, la posizione sul ruolo del legislatore: «All’intesa è sufficiente una norma leggera di sostegno. Non chiediamo una legge che la ingessi o ne riscriva i contenuti. Le parti sociali devono poter aggiornare autonomamente le regole che si sono date, senza dipendere dalla maggioranza politica di turno. Se il legislatore intende intervenire, lo faccia con una legge di sostegno e di rinvio al nostro testo. Perché, come diciamo nella nostra campagna, il contratto viene prima della legge» ha concluso Fumarola.