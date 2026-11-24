Contrattazione collettiva, redditi, rappresentanza e partecipazione: sono le sfide aperte dall’Accordo di San Martino, l’intesa firmata il 12 novembre da Cisl, Cgil, Uil e 13 associazioni datoriali. Ne parlerà la Segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, nel webinar «La rivoluzione dell’accordo di San Martino», promosso dalla Fondazione Ezio Tarantelli per mercoledì 25 novembre dalle

ore 17,00. Con lei interverrà il presidente della Fondazione, Emmanuele Massagli; modera Vittorio Di Vaio, ricercatore della Fondazione.

Un confronto per approfondire un accordo che rimette al centro il contratto, non la legge: regole chiare e democratiche su chi firma i contratti, salari difesi nel tempo, più voce a chi lavora, formazione e sicurezza come diritti universali. È il primo capitolo del Patto sociale per il lavoro, la coesione e la crescita che la CISL propone al Paese.

La diretta sarà trasmessa sul canale YouTube della Fondazione Tarantelli.