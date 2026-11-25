«Il confronto con il governo per noi ha prodotto risultati, a partire dal fisco, con l’Irpef al 33% fino a 55 mila euro, la detassazione dei premi di risultato e quella sugli aumenti dei contratti nazionali. Ci sono stati anche interventi a favore di donne, madri e giovani e un incremento delle risorse per la Zes, che ha contribuito alla crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno. Sono risultati importanti, ma la manovra va ancora migliorata». Lo ha dichiarato la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo a Coffee Break su La7.

«Ci sono punti che chiediamo di modificare assolutamente, a partire dalla sanità. Abbiamo apprezzato l’incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale, ma non è sufficiente: servono ulteriori finanziamenti per garantire il diritto alla salute e ridurre le disuguaglianze territoriali. Lo stesso vale per la scuola: non è accettabile intervenire con tagli su un’agenzia educativa così importante, soprattutto mentre si portano avanti progetti contro la dispersione scolastica e per il tempo pieno».

«E poi c’è il tema spinoso delle pensioni. Non possiamo consentire che i pensionati continuino a essere considerati un bancomat. Chiediamo un passo indietro sul taglio dell’indicizzazione e risposte più compiute. A differenza dei lavoratori, i pensionati non hanno un contratto da rinnovare: la rivalutazione è l’unico strumento per recuperare il potere d’acquisto».

Sulle possibili iniziative di mobilitazione, Fumarola ha precisato: «Non escludiamo nessuna forma di manifestazione e protesta. Le iniziative saranno decise insieme a tutto il gruppo dirigente della Cisl. Continuiamo a valutare cosa si può ancora modificare, ma restiamo al tavolo del confronto, perché è l’unico modo per portare a casa risultati. Confidiamo in un intervento del governo e delle forze politiche e ci auguriamo che le nostre proposte emendative vengano accolte».

Affrontando il tema della fiscalità e della patrimoniale, la leader Cisl ha sottolineato che «non abbiamo pregiudizi ideologici, ma riteniamo che questa non sia la strada per dare una risposta strutturale al problema. I grandi capitali non sono sui conti correnti. Il vero nodo è che meno del 20% dei contribuenti versa quasi i due terzi dell’Irpef e in quel 20% ci sono anche lavoratori e pensionati. Bisogna rendere effettiva la progressività fiscale e tornare al dettato costituzionale: a pagare le tasse non possono essere sempre i soliti noti».

Nel corso dell’intervista Fumarola è intervenuta anche sul contrasto alla violenza sulle donne, ribadendo il ruolo del sindacato: «Possiamo fare molto, nei luoghi di lavoro e fuori, attraverso gli sportelli antiviolenza e la contrattazione. Nell’ultimo contratto dei metalmeccanici, ad esempio, la Fim ha portato da tre a sei mesi il congedo per le donne vittime di violenza. Le lavoratrici devono sapere di poter contare su di noi di fronte a ogni forma di abuso, comprese quelle che si sviluppano sui social».

«La legge sul femminicidio, a un anno dalla sua approvazione, rappresenta un traguardo fondamentale, ma non basta. Occorre agire sulla cultura e rafforzare gli strumenti a disposizione delle donne. Il lavoro è la prima leva di libertà: chi vive con un aguzzino deve poter denunciare, sapendo di avere l’autonomia economica necessaria per costruire una vita dignitosa e libera dalla violenza».