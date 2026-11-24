«Non si può andare sempre a bussare alla porta dei pensionati. La flat tax inserita nella manovra riguarda circa 55-60mila persone, ma intanto si colpiscono milioni di pensionati. Va cancellata, e le risorse si trovano combattendo l’evasione, chiedendo un contributo a chi ha fatto profitti importanti e contrastando il lavoro sommerso, che sottrae allo Stato più di 230 miliardi all’anno». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, stamane a Como a conclusione del Consiglio Generale della Cisl dei Laghi, aperto dalla relazione del segretario generale Daniele Magon e al quale ha partecipato anche il segretario generale dell’Usr Lombardia, Fabio Nava.

Al centro dei lavori il quadro socio-economico del territorio della Ust, che comprende anche la provincia di Varese, l’accordo di San Martino, la manovra e la mobilitazione Cisl a sostegno del Libro Verde per il Patto sociale.

Sulla manovra, la leader della Cisl ha ricordato che «sulla scuola abbiamo recuperato. Ma attenzione: noi diciamo che la norma deve essere cancellata, non rinviata, e i posti ripristinati per intero». Sul territorio, Fumarola è partita dai frontalieri: «Da queste due province partono ogni mattina più di sessantamila frontalieri, quattro su cinque di quelli che lavorano in Ticino. Sono persone che tengono insieme due economie, e chiedono regole certe». Lo Statuto dei lavoratori frontalieri, ha spiegato, è previsto da una legge del 2023 ed è ancora una bozza sul tavolo dei ministeri, mentre indennità di disoccupazione e assegno unico aspettano ancora i decreti: «È tempo di chiudere, e di allargare lo spazio per il telelavoro previsto dagli accordi fiscali». Poi i dati del mercato del lavoro locale: «A Varese le imprese faticano a trovare una persona su due tra quelle che cercano: nel 2017 era una su quattro. A Como, in un anno, gli inattivi sono cresciuti di oltre quattromila. Chi ha un mestiere guarda oltre confine, chi non ce l’ha resta ai margini. La risposta è formazione, salari che crescono con la produttività, contrattazione decentrata».

Quanto all’accordo di San Martino, la numero uno di via Po ha sottolineato che «è frutto di una lunga trattativa: non è la prima volta che si sta a un tavolo più di 18 ore. Ma qui deve scattare l’orgoglio dell’appartenenza». Ha poi aggiunto che «abbiamo tenuto insieme tutte le dimensioni della partecipazione, anche quella economico-finanziaria» e che la formazione in orario di lavoro, come diritto universale esigibile da ogni lavoratore e lavoratrice, «l‘avevamo messa nelle nostre tesi congressuali: ancora una volta parliamo con il linguaggio della Cisl». Sui prossimi passi ha annunciato: «A dicembre apriremo il confronto su salute e sicurezza, e sull’intelligenza artificiale: non possiamo né magnificarla né averne paura, dobbiamo stare dentro l’algoritmo e governarlo, perché parliamo del futuro delle persone e del lavoro».

Infine la mobilitazione per il Patto sociale: «Dopo la bella manifestazione di Genova, sabato saremo a Gioia Tauro, e poi il 12 a Roma. Chi vive su un confine, come voi, sa che i problemi non si fermano alla dogana, e neanche le soluzioni. Il Patto che unisce, che stiamo portando in giro, parla anche a un territorio come questo, che ogni giorno tiene insieme due Paesi e due mercati». E ancora: «Con l’accordo di San Martino abbiamo dimostrato che unire è possibile, sui contenuti. Ora tocca alla politica fare la sua parte; a noi tocca difendere il lavoro che si fa nei territori, nei luoghi di lavoro e nelle categorie, a tutti i livelli: quello che ha la voce e le parole della Cisl». Ha concluso: «La nostra forza è l’autonomia, la proposta, il coraggio».

Al termine del Consiglio Generale, la Segretaria Generale ha visitato la sede della Ust Cisl dei Laghi, a Como, accompagnata da tutto il gruppo dirigente, incontrando le operatrici e gli operatori e visitando la mostra dell’artista Paolo Pelizzoli “Il coraggio della partecipazione”, allestita nella corte centrale della sede sindacale.