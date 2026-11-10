Manovra, Fumarola a “Zapping”: «I pensionati non sono un bancomat»

«I pensionati non sono un bancomat. Quel ceto medio, fatto di persone che la pensione se la sono pagata con una vita di contributi, non può essere ulteriormente colpito». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo stasera a “Zapping”, su Rai Radio1, sulla legge di bilancio.

La leader Cisl ha riconosciuto gli interventi che accolgono le richieste del sindacato: «Pensiamo che una serie di richieste che avevamo fatto al governo siano state accolte, a partire dai temi del lavoro, delle famiglie, degli interventi sui giovani, sulle donne, sulle persone fragili. Penso alla riduzione dell’aliquota Irpef con la platea allargata da 50 a 55.000 euro, quindi al ceto medio. Penso anche alla detassazione dei contratti, sia nazionali che decentrati». Positivo il giudizio anche relativamente all’intervento per la legge sulla partecipazione: «Abbiamo apprezzato l’intervento sulla legge 76, per la quale chiediamo comunque di rendere strutturali le misure».

Ma sulle pensioni, ha aggiunto, la scelta del governo va corretta: «Con una mano si dà attraverso l’Irpef e con l’altra si toglie ai pensionati, a quelle pensioni di circa 1.800 euro netti al mese e oltre. Questa scelta l’abbiamo criticata dal primo momento. Auspichiamo quindi che il governo faccia un passo indietro e cerchi le risorse in altri capitoli, che peraltro abbiamo suggerito noi». Poi la linea sulla previdenza: «Sulle pensioni si deve aprire un confronto, le pensioni non si toccano senza il sindacato. Non accettiamo che si metta mano a questo capitolo in maniera unilaterale». E ancora: «Mettere mano a ciò che queste persone hanno versato nell’arco della vita lavorativa, e anche al Tfr, è assolutamente sbagliato. Siamo disponibili a ragionare di flessibilità in uscita e abbiamo proposto anche una pensione di garanzia per i giovani».

Netto il giudizio della numero uno di Via Po sulla flat tax al 15% fino a 100mila euro per gli autonomi: «Non ci piace, la troviamo iniqua. Bisogna mantenere il principio della progressività: non è possibile che lavoratori e pensionati nella medesima condizione paghino fino al 43% di Irpef, mentre dall’altra parte si paga il 15%. Non ce l’abbiamo con le partite Iva, tantomeno con il lavoro autonomo, ma pensiamo che occorra adottare criteri che rispettino un principio costituzionale».

Sullo sciopero generale proclamato dalla Cgil, infine, Fumarola ha chiarito: «Rispettiamo le scelte delle altre confederazioni, ma non aderiamo allo sciopero, e lo diciamo senza alcuna vena polemica», aggiungendo però che «lo sciopero va preservato, perché è lo strumento massimo del conflitto sindacale». E ha concluso ricordando l’appuntamento con l’Esecutivo fissato per venerdì prossimo: «Venerdì avremo questo confronto a Palazzo Chigi e riproporremo le nostre richieste».