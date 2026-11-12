Manovra. Fumarola incontra Italia Viva e M5S: «Correggere le criticità della legge di Bilancio. Serve un confronto concreto sulle priorità del Paese»

Prosegue il confronto della CISL con le forze politiche sulla legge di Bilancio e sulle prospettive economiche e sociali del Paese. Oggi la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, ha incontrato negli Uffici parlamentari del Senato l’on. Maria Elena Boschi e le senatrici Annamaria Furlan e Raffaella Paita di Italia Viva. Al centro del colloquio il disegno di legge di Bilancio e la necessità di intervenire sulle criticità più rilevanti del provvedimento. «Un incontro positivo, nel corso del quale abbiamo ribadito la necessità di correggere le criticità più rilevanti del testo», ha dichiarato Fumarola. Da parte di Italia Viva è stata manifestata disponibilità a intervenire nell’iter parlamentare. All’incontro hanno partecipato anche il segretario confederale CISL Angelo Marinelli e la direttrice generale del Gruppo parlamentare di Italia Viva, Paola Izzi.

Sempre nella giornata di oggi, Fumarola ha incontrato presso la sede nazionale del Movimento 5 Stelle il presidente Giuseppe Conte. La segretaria generale era accompagnata dai segretari confederali Andrea Cuccello e Angelo Marinelli. Al centro del confronto, oltre alla legge di Bilancio, le proposte contenute nel Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani, il documento elaborato dalla CISL per promuovere una strategia di sviluppo condivisa, fondata sulla partecipazione e su una visione di lungo periodo.

Per il M5S erano presenti anche il vicepresidente Mario Turco, i deputati Dario Carotenuto e Riccardo Tucci e le senatrici Mariolina Castellone e Barbara Guidolin.

«E’ stato un confronto importante. Abbiamo trovato reciproche convergenze su alcuni argomenti. Su altri, invece, abbiamo sensibilità diverse. Ma l’aspetto più significativo è lo spirito di collaborazione, che è ciò di cui il nostro Paese ha più bisogno e il senso del Patto della responsabilità che proponiamo». Così Fumarola, al termine dell’incontro.

I due incontri si inseriscono nel percorso di interlocuzione avviato dalla CISL con le rappresentanze politiche e istituzionali, nella convinzione che la legge di Bilancio debba essere accompagnata da un confronto serio e costruttivo sulle priorità del Paese: lavoro, salari, crescita, politiche industriali, welfare, fisco e sostegno alle famiglie. Un dialogo che guarda non soltanto alle misure della manovra, ma alla costruzione di un Patto sociale capace di affrontare le grandi transizioni e le sfide dei prossimi anni.