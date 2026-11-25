«Dare un nome alla violenza attraverso una legge è stato un passo importante, ma non basta a fermarla. Il calo dei femminicidi registrato quest’anno incoraggia, ma ogni donna uccisa è un lutto per una famiglia e una sconfitta per il Paese. Nessuna forma di violenza va minimizzata, neppure quella che passa dal controllo del denaro o da un’immagine fake che lascia ferite vere».

Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che vede la Cisl impegnata con la campagna «L’immagine è falsa, la violenza è reale», per richiamare l’attenzione sulle nuove forme di abuso, in particolare sulla diffusione di immagini intime false create con l’intelligenza artificiale, sul cyberstalking e sulla violenza digitale, senza dimenticare il fenomeno della violenza economica.

Il 25 novembre di un anno fa il Parlamento approvava all’unanimità la legge sul femminicidio. Secondo i dati del Viminale, nei primi nove mesi del 2026 le donne uccise sono state 67, dieci in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e 38 per mano del partner o di un ex. Tra le donne seguite nel 2024 dai centri specializzati, rileva l’Istat, quattro su dieci hanno subito anche violenza economica e quasi la metà non era in grado di mantenersi autonomamente.

«Senza lavoro e reddito propri, lasciare una relazione violenta può sembrare impossibile: l’indipendenza economica è la prima forma di libertà», aggiunge Fumarola. «Nel Libro Verde per il Patto sociale proponiamo un Fondo nazionale per i servizi di cura che aiuti le donne a lavorare. Intanto vanno rafforzati il congedo per le lavoratrici vittime di violenza e il reddito di libertà. Contro gli abusi online servono educazione al rispetto fin dalla scuola e piattaforme chiamate a rispondere delle proprie responsabilità»sottolinea ancora la leader Cisl.

«Il lavoro può essere un presidio, ma è ancora il luogo in cui molte donne subiscono molestie. Con la contrattazione introduciamo codici di condotta, procedure di segnalazione e formazione, e chiediamo di essere coinvolti nel recepimento della direttiva Ue sulla violenza contro le donne. Il 25 novembre dura un giorno: il nostro impegno, tutto l’anno», conclude Fumarola.



