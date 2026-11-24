Le forme di violenza sulle donne sono molteplici, spesso silenziose, e nessuna di esse deve essere minimizzata. È proprio partendo da questa consapevolezza che prende vita la campagna della CISL “L’immagine è falsa, la violenza è reale”, realizzata in occasione del 25 novembre 2026, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Pur essendo il primo anno in cui il femminicidio è ufficialmente un reato autonomo, il drammatico bilancio di 67 donne uccise nei primi nove mesi del 2026 dimostra che le sole norme punitive non bastano a fermare il fenomeno.

Per questo il sindacato ha voluto porre l’accento sulla prevenzione quotidiana, accendendo i riflettori su due forme di abuso tanto invisibili quanto distruttive: la violenza economica—fatta di stipendi sottratti e divieti di lavorare, contro cui si chiede di rafforzare il congedo indennizzato e il reddito di libertà—e la violenza digitale, alimentata oggi da immagini intime false create con l’intelligenza artificiale per ricattare e umiliare soprattutto le più giovani.

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Le iniziative dei Territori e delle Federazioni ed Enti

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