Festa dei Nonni. Cisl: «Contributo prezioso e silenzioso che regge pezzi di welfare troppo fragili»

«Alle nonne e ai nonni del nostro Paese oggi, come ogni giorno, va la nostra profonda gratitudine. Per quello che ci hanno insegnato e continuano ad insegnarci, per l’affetto con cui accudiscono i nipoti e per il sostegno imprescindibile che danno a tante famiglie, aiutando chi lavora a conciliare tempi di vita e di cura». E’ quanto sottolinea la Cisl sui propri profili social in occasione oggi della festa dei nonni.

«Un contributo prezioso, spesso silenzioso, che regge pezzi di welfare ancora troppo fragili. È il momento di restituire. Attraverso un patto intergenerazionale: tra chi ha costruito diritti e tutele e chi oggi cerca lavoro stabile e prospettive, perché nessuna generazione sia lasciata sola», aggiunge nel post la Confederazione di Via Po.