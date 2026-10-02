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Festa dei Nonni. Cisl: «Contributo prezioso e silenzioso che regge pezzi di welfare troppo fragili»

2 Ottobre 2026 | Attualità-3

Festa dei Nonni. Cisl: «Contributo prezioso e silenzioso che regge pezzi di welfare troppo fragili»

2 Ottobre 2026 | Attualità-3

«Alle nonne e ai nonni del nostro Paese oggi, come ogni giorno, va la nostra profonda gratitudine. Per quello che ci hanno insegnato e continuano ad insegnarci, per l’affetto con cui accudiscono i nipoti e per il sostegno imprescindibile che danno a tante famiglie, aiutando chi lavora a conciliare tempi di vita e di cura». E’ quanto sottolinea la Cisl sui propri profili social in occasione oggi della festa dei nonni.

«Un contributo prezioso, spesso silenzioso, che regge pezzi di welfare ancora troppo fragili. È il momento di restituire. Attraverso un patto intergenerazionale: tra chi ha costruito diritti e tutele e chi oggi cerca lavoro stabile e prospettive, perché nessuna generazione sia lasciata sola», aggiunge nel post la Confederazione di Via Po.

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