Strage Bologna. Fumarola: «Veritá, giustizia e valori antifascisti della Costituzione pilastri di una società fondata su lavoro e partecipazione»

«A 46 anni dalla strage della stazione di Bologna, rinnoviamo il nostro impegno al fianco dei familiari delle vittime e a tutela delle istituzioni repubblicane.
La ricerca di verità e giustizia e la difesa dei valori antifascisti della nostra Costituzione sono i pilastri su cui continueremo a costruire, ogni giorno, una società fondata sul lavoro e sulla partecipazione, contro ogni forma di terrorismo, eversione e violenza che colpisca la convivenza democratica».
E’ quanto sottolinea sui profilo social del sindacato la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, ricordando la strage alla stazione di Bologna di 46 anni fa.