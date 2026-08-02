Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Attualità-3
  6. /
  7. Strage Bologna. Fumarola: «Veritá,...

Strage Bologna. Fumarola: «Veritá, giustizia e valori antifascisti della Costituzione pilastri di una società fondata su lavoro e partecipazione»

2 Agosto 2026 | Attualità-3

Strage Bologna. Fumarola: «Veritá, giustizia e valori antifascisti della Costituzione pilastri di una società fondata su lavoro e partecipazione»

2 Agosto 2026 | Attualità-3

«A 46 anni dalla strage della stazione di Bologna, rinnoviamo il nostro impegno al fianco dei familiari delle vittime e a tutela delle istituzioni repubblicane.

La ricerca di verità e giustizia e la difesa dei valori antifascisti della nostra Costituzione sono i pilastri su cui continueremo a costruire, ogni giorno, una società fondata sul lavoro e sulla partecipazione, contro ogni forma di terrorismo, eversione e violenza che colpisca la convivenza democratica».

E’ quanto sottolinea sui profilo social del sindacato la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, ricordando la strage alla stazione di Bologna di 46 anni fa.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa