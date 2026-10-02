Servizi Cisl su Avvenire: sei approfondimenti tra diritti, lavoro e inclusione

Dalle pensioni alla formazione, dall’inclusione al diritto alla casa: sono diversi i temi affrontati nella pagina dei servizi Cisl pubblicata dal quotidiano Avvenire. Un appuntamento che raccoglie le esperienze e gli approfondimenti degli enti e delle associazioni del sistema Cisl, con informazioni e strumenti utili per orientarsi tra lavoro, welfare, diritti e opportunità.

Anolf propone Oltre le Frontiere, un percorso attraverso l’Italia raccontata dai territori, mentre il Caf Cisl fa il punto sulla chiusura della campagna 730 e sulle prossime scadenze relative al Modello Redditi.

Sul fronte della formazione e del lavoro, Ial Cisl dedica il suo contributo al “dopo GOL”, guardando alle prospettive di inclusione e occupabilità. Inas Cisl, invece, approfondisce il tema delle pensioni del personale della scuola per il 2027, con l’avvio della fase per la presentazione delle domande.

Spazio anche alla dimensione internazionale con Iscos Cisl, che racconta l’esperienza del progetto BELIEF in Pakistan, dedicato a formazione, diritti e dialogo interreligioso.

Infine, Sicet Cisl affronta il tema degli sfratti e del Ddl 1896, evidenziando le questioni legate alla tutela delle fasce sociali più deboli.

Sei contributi che, attraverso prospettive diverse, raccontano il lavoro quotidiano degli enti Cisl e il loro impegno al fianco delle persone, nei territori e nelle comunità.

Gli approfondimenti sono disponibili nella pagina dei servizi Cisl pubblicata da Avvenire.