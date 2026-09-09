Appalti. Cuccello: «Bene spostare il baricentro delle gare dal prezzo alla qualità. L’Europa non disperda le tutele costruite in Italia»

«La proposta della Commissione europea sugli appalti pubblici contiene un primo segnale importante: spostare il baricentro delle gare dal prezzo alla qualità, prevedendo un peso minimo dei criteri qualitativi del 30%, che sale al 50% negli appalti ad alta intensità di lavoro. È un risultato che raccoglie anche il lavoro e le sollecitazioni della CES e del movimento sindacale europeo”. E’ quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl, Andrea Cuccello.

«Quando un appalto è fatto soprattutto di lavoro, non possono essere salari, diritti e sicurezza il terreno sul quale si compete. Ora si apre il negoziato sulla proposta della Commissione tra Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. E per l’Italia c’è una questione decisiva: il passaggio dalle direttive a un regolamento direttamente applicabile non deve mettere in discussione il patrimonio di tutele che il nostro Paese ha costruito e rafforzato negli ultimi anni.

Il Codice italiano dei contratti pubblici e il suo correttivo hanno consolidato strumenti importanti sui CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sulle clausole sociali, sulla tutela nei cambi d’appalto, sul costo del lavoro e sul contrasto al dumping contrattuale.

L’Europa deve partire anche dalle esperienze nazionali più avanzate, non indebolirle. Per questo chiediamo che nel negoziato sia garantito un chiaro principio di non regressione sociale, assicurando all’Italia e agli altri Stati membri la possibilità di mantenere e rafforzare livelli di tutela più avanzati». aggiunge Cuccello.

«Il nuovo Public Procurement Act deve armonizzare l’Europa verso l’alto, facendo delle migliori tutele italiane un riferimento e non un limite da superare al ribasso. Su questo continueremo a lavorare insieme alla CES» conclude Cuccello.