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Guido Baglioni. Fumarola: «Addolorati per la scomparsa di uno dei più autorevoli studiosi italiani che ha accompagnato la storia della Cisl»

1 Settembre 2026 | In Evidenza

Guido Baglioni. Fumarola: «Addolorati per la scomparsa di uno dei più autorevoli studiosi italiani che ha accompagnato la storia della Cisl»

1 Settembre 2026 | In Evidenza

Guido Baglioni

«La scomparsa del professor Guido Baglioni ci addolora profondamente. Con lui se ne va una figura di straordinario spessore intellettuale e umano, uno dei più autorevoli studiosi italiani del lavoro, del sindacato e delle relazioni industriali, ma soprattutto un uomo che ha accompagnato per oltre settant’anni la storia e la crescita della CISL». È quanto afferma sui social la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola esprimendo il cordoglio della Cisl per la scomparsa a 97 anni di Guido Baglioni, sociologo e professore emerito dell’Università Milano-Bicocca.

«Fin dagli anni Cinquanta, Baglioni ha dedicato una parte importante del suo impegno alla formazione e alla cultura sindacale. Direttore del Centro Studi CISL di Firenze e poi presidente del Cesos, ha contribuito in modo significativo alla costruzione di quella cultura riformista, autonoma e partecipativa che rappresenta una delle radici più profonde della nostra organizzazione», aggiunge la leader Cisl.
«I suoi studi, le sue riflessioni e i suoi libri, resteranno un patrimonio prezioso per tutti noi e per le nuove generazioni di sindacalisti.
A nome mio personale e di tutta la CISL esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto del cammino.
Guido Baglioni lascia un’eredità importante. Sta a noi custodirla e continuare a far vivere, nel sindacato e nella società, quella cultura del lavoro, del dialogo sociale e della responsabilità alla quale ha dedicato la vita» conclude Fumarola.

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