Guido Baglioni. Fumarola: «Addolorati per la scomparsa di uno dei più autorevoli studiosi italiani che ha accompagnato la storia della Cisl»

«La scomparsa del professor Guido Baglioni ci addolora profondamente. Con lui se ne va una figura di straordinario spessore intellettuale e umano, uno dei più autorevoli studiosi italiani del lavoro, del sindacato e delle relazioni industriali, ma soprattutto un uomo che ha accompagnato per oltre settant’anni la storia e la crescita della CISL». È quanto afferma sui social la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola esprimendo il cordoglio della Cisl per la scomparsa a 97 anni di Guido Baglioni, sociologo e professore emerito dell’Università Milano-Bicocca.

«Fin dagli anni Cinquanta, Baglioni ha dedicato una parte importante del suo impegno alla formazione e alla cultura sindacale. Direttore del Centro Studi CISL di Firenze e poi presidente del Cesos, ha contribuito in modo significativo alla costruzione di quella cultura riformista, autonoma e partecipativa che rappresenta una delle radici più profonde della nostra organizzazione», aggiunge la leader Cisl.

«I suoi studi, le sue riflessioni e i suoi libri, resteranno un patrimonio prezioso per tutti noi e per le nuove generazioni di sindacalisti.

A nome mio personale e di tutta la CISL esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto del cammino.

Guido Baglioni lascia un’eredità importante. Sta a noi custodirla e continuare a far vivere, nel sindacato e nella società, quella cultura del lavoro, del dialogo sociale e della responsabilità alla quale ha dedicato la vita» conclude Fumarola.