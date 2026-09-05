Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. articoli e interviste
  6. /
  7. Daniela Fumarola
  8. /
  9. «Caregiver, non chiamatela vocazione...

«Caregiver, non chiamatela vocazione femminile» – Intervista a Daniela Fumarola su “La Gazzetta delle Donne”

5 Settembre 2026 | Attualità, Daniela Fumarola

«Caregiver, non chiamatela vocazione femminile» – Intervista a Daniela Fumarola su “La Gazzetta delle Donne”

5 Settembre 2026 | Attualità, Daniela Fumarola

Daniela Fumarola su La Gazzetta delle Donne: il lavoro di cura penalizza ancora la vera parità di genere e i salari femminili.

Badanti, assistenti sociali, educatrici, infermiere: il lavoro di cura continua a essere svolto soprattutto dalle donne. Non per vocazione, ma per consuetudine culturale. E il conto è salato: contratti fragili, part-time involontario, pensioni penalizzate. Lo spiega Daniela Fumarola in un’intervista pubblicata oggi su “La Gazzetta delle Donne”.

La leader Cisl sottolinea la necessità di una vera regia pubblica sul lavoro di cura, ma anche gli strumenti che lo stesso sindacato deve mettere in campo per rendere queste professioni più qualificate e attrattive anche per gli uomini.

Sulla parità, infine, la numero uno di via Po chiude senza mezzi termini: «La parità non si misura sulla carta, ma su chi, ogni giorno, resta a casa quando un figlio è malato o smette di lavorare per accudire un genitore anziano. Finché quella scelta ricadrà quasi sempre sulle donne, parleremo di parità formale, non di libertà reale».

Allegati a questo articolo

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

La pagina dei Servizi CISL di Avvenire del 4 settembre

La pagina dei Servizi CISL di Avvenire del 4 settembre

04 Set 2026

La pagina dei Servizi CISL di Avvenire del 4 settembre propone approfondimenti e informazioni utili su temi di grande attualità: dalla riforma della disabilità alla scadenza per la presentazione del modello 730; dalla necessità di maggiori investimenti per la casa al...

Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa