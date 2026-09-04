Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. In Evidenza
  6. /
  7. La pagina dei Servizi...

La pagina dei Servizi CISL di Avvenire del 4 settembre

4 Settembre 2026 | In Evidenza

La pagina dei Servizi CISL di Avvenire del 4 settembre

4 Settembre 2026 | In Evidenza

La pagina dei Servizi CISL 4 settembre 2026

La pagina dei Servizi CISL di Avvenire del 4 settembre propone approfondimenti e informazioni utili su temi di grande attualità: dalla riforma della disabilità alla scadenza per la presentazione del modello 730; dalla necessità di maggiori investimenti per la casa al progetto ERASMUS Plus e alle opportunità legate alla formazione.

Spazio anche alle politiche dell’accoglienza e dell’integrazione, con il concerto della comunità dello Sri Lanka a Gravina di Catania e la campagna per il microcredito in Senegal.

Diritti, servizi, formazione e solidarietà: strumenti concreti per costruire una società più inclusiva.

Tutto questo e molto altro nella pagina dei Servizi CISL.

Allegati a questo articolo

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa