La pagina dei Servizi CISL di Avvenire del 4 settembre propone approfondimenti e informazioni utili su temi di grande attualità: dalla riforma della disabilità alla scadenza per la presentazione del modello 730; dalla necessità di maggiori investimenti per la casa al progetto ERASMUS Plus e alle opportunità legate alla formazione.
Spazio anche alle politiche dell’accoglienza e dell’integrazione, con il concerto della comunità dello Sri Lanka a Gravina di Catania e la campagna per il microcredito in Senegal.
Diritti, servizi, formazione e solidarietà: strumenti concreti per costruire una società più inclusiva.
Tutto questo e molto altro nella pagina dei Servizi CISL.