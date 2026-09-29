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Nuovo sportello disabilità a Cassino: la Cisl inaugura i locali dedicati alla memoria di Antonio Angelucci

29 Settembre 2026 | In Evidenza

Nuovo sportello disabilità a Cassino: la Cisl inaugura i locali dedicati alla memoria di Antonio Angelucci

29 Settembre 2026 | In Evidenza

Importante mattinata di solidarietà, memoria e impegno sociale per la Cisl a Cassino. La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha partecipato oggi all’inaugurazione del nuovo sportello disabilità, attivato presso la sede di Viale Bonomi, intitolata alla memoria di Antonio Angelucci, storico sindacalista del Cassinate.

All’inaugurazione hanno partecipato, insieme a Fumarola, il presidente dell’Inas Cisl, Davide Guarini, e il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli. A fare gli onori di casa è stata Antonella Valeriani, segretaria generale della Ust Cisl di Frosinone, che ha espresso profonda soddisfazione per il nuovo servizio a supporto dei cittadini più vulnerabili.

Il taglio del nastro è stato preceduto dall’incontro a Montecassino con il Padre Abate Dom Antonio Luca Fallica, che ha accolto la delegazione guidata dalla segretaria generale. A seguire, la visita all’Abbazia con la guida di Dom Luigi Maria Di Bussolo, che ha condotto gli ospiti tra la terrazza affacciata sulla valle, la storica biblioteca e la basilica, raccontando la storia millenaria del monastero.

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