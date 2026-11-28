OLTRE LE VETRATE. Prima di ogni parola, un gesto: voltatevi un momento verso fuori. Lì c’è il Mediterraneo. Per troppo tempo ci hanno raccontato che in questo punto l’Italia finisce. Guardate bene quel mare, perché dice il contrario: qui l’Italia comincia! Qui comincia l’Europa!

Lo conferma la storia. Venticinque secoli fa i greci chiamavano Italia proprio questa punta di Calabria. Da qui il nome è risalito fino alle Alpi.

Buongiorno, allora, a Gioia Tauro e a chi è arrivato da ogni angolo di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. Molti di voi sono partiti di notte, e anche questo dice qualcosa delle strade e dei treni del Sud. Grazie a chi ha parlato prima da questo palco, portando la voce di cinque regioni.

Tre settimane fa eravamo a Genova. Oggi siamo all’altro capo della penisola, davanti allo stesso mare, per la seconda tappa della mobilitazione che abbiamo chiamato «Il Patto che unisce». A legare le due città c’è un nome che ci appartiene. Giulio Pastore era genovese. Fondò la Cisl, poi lasciò la guida del sindacato e per quasi dieci anni fu ministro per il Mezzogiorno. Un uomo del Nord che scelse il Sud: per noi la coesione del Paese ha quel volto.

Da qui il cammino della Cisl prosegue nei luoghi di lavoro e nei territori, fino al 12 dicembre a Roma. Ci arriveremo con le proposte di un Mezzogiorno che ha smesso da tempo di presentarsi con il cappello in mano.

LA PRIMA PIETRA. Questo porto ha una storia che ogni italiano dovrebbe conoscere. Mezzo secolo fa lo Stato promise a questa Piana un grande centro siderurgico e migliaia di posti di lavoro. Per fargli spazio furono spianati uliveti e agrumeti e venne cancellato un intero borgo, Eranova. Il ministro venuto a posare la prima pietra disse, con una battuta, che i calabresi avevano ragione di diffidare, perché spesso alla prima pietra non segue la seconda. Sull’acciaieria fu profeta: non è mai nata. Rimase un porto senza navi, per vent’anni monumento alle promesse mancate.

Poi sono arrivati l’intuizione di un imprenditore, gli investimenti, la bravura dei portuali. Poi è arrivata anche, e occorre sempre ricordarlo, la responsabilità di un fronte sindacale guidato dalla Cisl. I contratti di programma, la programmazione negoziata, i protocolli per la legalità. Oggi Gioia Tauro è il primo porto d’Italia per traffico di container. L’anno scorso ha toccato il record della sua storia. Dove molti vedevano una cattedrale nel deserto c’è la nostra porta sul Mediterraneo.

Una porta, però, serve se alle spalle ha una casa. La casa sono ospedali che curano, scuole aperte, treni che arrivano, fabbriche, salari dignitosi. È di questa casa che siamo venuti a parlare.

DUE MEZZOGIORNI. I numeri raccontano due Sud, due mondi diversi. Il primo, dal 2021, è cresciuto più del resto d’Italia e conta oltre seicentomila occupati in più. Merito del Pnrr, della Zes unica, di imprese e lavoratori che hanno saputo usare le risorse. Ma di quei nuovi posti poco più di uno su dieci è andato a chi ha meno di trentacinque anni. Il secondo, negli stessi anni, ha perso più di centocinquantamila giovani tra i venticinque e i trentaquattro anni. In maggioranza laureati. Ogni ragazza e ogni ragazzo che se ne va è un investimento pagato dal Sud e incassato altrove.

All’inizio di questo mese, a Napoli, il Presidente Mattarella ha chiesto che «chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi». Lo ha definito un interesse nazionale. Partire deve essere una scelta, e il ritorno una possibilità concreta.

È nel Mezzogiorno la riserva di lavoro che manca al Paese: donne e giovani ancora fuori dal mercato. Qui c’è lo spazio per l’energia pulita e per la logistica del Mediterraneo. Il Sud è la più grande opportunità di riscatto che l’Italia e l’Europa hanno davanti. Lasciarla cadere è uno spreco che nessuna regione, a Nord come a Sud, può più permettersi.

Il tempo, però, stringe. Il Pnrr si chiude e le stime dicono che dal prossimo anno gli investimenti nel Mezzogiorno frenano di colpo. La risposta è dare continuità a ciò che ha funzionato. Una Zes unica stabile e finanziata negli anni. Fondi di coesione spesi bene e fino all’ultimo euro. Cantieri pubblici che non si fermino con la chiusura del Piano.

LAVORO, NON SUSSIDI. A mezz’ora di strada da qui c’è lo Stretto, dove il mito ha messo Scilla e Cariddi. Il Sud quei due mostri li conosce da sempre. Da una parte l’assistenza che compra consenso, dall’altra l’abbandono che svuota i paesi. In mezzo passa una sola rotta, e si chiama lavoro.

Per una volta lasciatemelo dire in prima persona, da donna del Mezzogiorno nata non lontano da qui, in Puglia, e cresciuta nel sindacato tra i braccianti. In quasi quarant’anni non ho mai incontrato una madre o un padre che sognasse per i figli un sussidio al posto di un lavoro.

A chi torna a promettere al Mezzogiorno un assegno come orizzonte di vita rispondiamo con rispetto e con chiarezza. La povertà si combatte. Chi non può lavorare va protetto meglio di oggi, perché molte famiglie in difficoltà restano fuori da ogni sostegno. A chi può lavorare spetta altro: formazione, servizi per l’impiego che funzionino, un contratto vero. Per creare quel lavoro servono investimenti e una fiscalità di vantaggio stabile per chi nel Mezzogiorno assume soprattutto giovani e donne. Il Sud non vuole essere mantenuto. Vuole lavorare e produrre!

E deve essere lavoro buono. Nel Mezzogiorno quasi un dipendente su quattro guadagna meno di nove euro lordi l’ora. Dal 2021 le retribuzioni reali hanno perso quasi il dieci per cento, e l’inflazione è tornata sopra il cinque. Dietro quei numeri ci sono contratti pirata, part time imposti, appalti al ribasso, lavoro nero. Se ne esce con più contrattazione e con regole uguali per tutti. È la strada aperta dall’accordo di San Martino, di cui dirò dopo.

LA SALUTE. La prima stanza di quella casa è la salute. In Italia oltre cinque milioni e mezzo di persone in un anno hanno rinunciato a curarsi. La causa più frequente sono le liste d’attesa. Qualcosa si muove, e lo riconosciamo: le visite e gli esami garantiti nei tempi aumentano. Ma nei primi nove mesi di quest’anno più di quattro milioni di prenotazioni hanno sforato i tempi massimi, con divari enormi tra una regione e l’altra. Chi ha i soldi paga e passa avanti, gli altri aspettano oppure partono.

Nel Mezzogiorno, dice la Svimez, quasi un ricovero oncologico su cinque avviene in un ospedale del Centro-Nord. Otto volte su dieci a più di tre ore da casa. In Calabria è uno su due. Vuol dire affrontare la malattia più dura con una famiglia divisa tra un letto d’ospedale e una stanza in affitto. La chiamano mobilità sanitaria. È emigrazione con la cartella clinica in valigia. E ogni viaggio sposta risorse dalle regioni più deboli a quelle più forti. L’articolo 32 della Costituzione non ha note a piè di pagina: la cura non può dipendere dal certificato di residenza!

Medici, infermieri e operatori del Sud reggono da anni i reparti con organici ridotti all’osso. Servono assunzioni, stipendi migliori, condizioni che convincano a restare nel servizio pubblico. Le case e gli ospedali di comunità devono aprire con il personale al lavoro, perché una targa sulla porta non cura nessuno. Le liste d’attesa si accorciano così: assumendo, rafforzando la medicina del territorio, rendendo uniche e trasparenti le agende di prenotazione. La legge prevede già che, quando i tempi non sono rispettati, il servizio pubblico garantisca la prestazione per altra via senza costi in più per il cittadino. Va applicata ovunque, e fatta conoscere.

Tutto questo ha un costo, e va detto con onestà. Finché la spesa sanitaria resterà intorno al 6 per cento del Pil, ben sotto Francia e Germania, la sanità universale sarà scritta nelle leggi e negata agli sportelli.

LA NON AUTOSUFFICIENZA. C’è poi un’Italia che non fa rumore. Al Sud si invecchia più in fretta, perché i figli partono e i genitori restano. Gli anziani non autosufficienti sono circa quattro milioni. Chi riceve l’assistenza domiciliare pubblica ottiene in media sedici ore l’anno, meno di venti minuti alla settimana. In 270 mila aspettano un posto in una residenza. Il resto pesa sulle famiglie, cioè quasi sempre sulle donne.

Nel Mezzogiorno lavorano appena quattro donne su dieci, e la ragione è anche questa. Dove mancano il nido, il tempo pieno, il centro diurno, l’assistenza a casa, qualcuno deve rinunciare. Una figlia lascia l’impiego per accudire un genitore, una madre rinuncia al posto per crescere un bambino. È un welfare gratuito, pagato con la libertà delle donne.

La riforma della non autosufficienza è legge da più di tre anni e aspetta ancora di diventare servizi. Chiediamo di finanziarla con almeno un miliardo in più nel triennio per il Fondo dedicato. E proponiamo un Fondo nazionale per i servizi di cura, che parta dai territori dove l’occupazione femminile è più bassa. Il Senato migliori la legge sui caregiver familiari, con requisiti meno stretti e risorse vere. Chi assiste una persona cara ha diritto a sollievo, tutele previdenziali, formazione.

Nel socio-sanitario c’è poi lavoro da creare e da pagare meglio, perché la cura è un mestiere qualificato. Dove lo Stato arriva tardi, la contrattazione sociale con Comuni e Regioni e il welfare dei contratti possono costruire risposte vicine alle persone.

PRIMA I DIRITTI. È con questi occhi che guardiamo all’autonomia differenziata. Le responsabilità affidate ai territori non ci spaventano. Ma le intese con quattro Regioni del Nord andranno al voto a gennaio: troppo presto. I livelli essenziali delle prestazioni non sono ancora definiti, finanziati e verificabili per ogni cittadino, da Bolzano a Lampedusa. L’ordine va rovesciato: prima i diritti uguali per tutti, poi le competenze. Prima le garanzie sulla perequazione tra regioni. Poi i giusti conferimenti. Guai a immaginare un’autonomia che nasconda la volontà di trattenere risorse nei territori più ricchi negando la solidarietà al resto del Paese. Le intese non diventino legge finché quei livelli non saranno finanziati, a partire da sanità, istruzione, assistenza e trasporti. Nessuna guerra tra territori. Un Paese che differenzia i poteri senza garantire gli stessi diritti diventa soltanto più diseguale. È una questione etica e di giustizia. Ma anche di tenuta economica: perché l’Italia vive della propria unità. Basta guardare gli interscambi commerciali: ogni anno il Nord vende servizi e prodotti al Sud per decine di miliardi di euro.

A PALAZZO CHIGI. Salute, scuola, pensioni, salari: oggi tutto passa anche dalla legge di bilancio. Apprezziamo la serietà sui conti che il governo ha dimostrato. I vincoli europei sono sbagliati, e vanno cambiati, ma finché esistono vanno rispettati o i mercati ci manderebbero in default in poche settimane. Riconosciuto questo, però, va anche detto che siamo di fronte a una manovra quasi puramente difensiva. Incapace, da sola, di rimettere in moto sviluppo e investimenti.

Il 13 novembre siamo saliti a Palazzo Chigi con un elenco preciso di correzioni e di coperture. Ne siamo usciti con alcuni impegni del governo. Sulla scuola il ritiro del taglio di quasi settemila posti tra insegnanti e personale Ata: il governo ha annunciato in parlamento l’emendamento che lo cancella. È un passo che si deve al Paese e non solo a una categoria di lavoratrici e lavoratori, e che è richiesto con ancora più urgenza nel Mezzogiorno, dove la dispersione è più alta e ogni cattedra tagliata è un presidio dello Stato in meno. Per la sanità nuove risorse da destinare al Fondo sanitario nazionale durante l’esame parlamentare. Quanto alle pensioni, che restano il fronte più critico e ingiusto di questa legge di bilancio, abbiamo invocato il superamento della stretta sulla rivalutazione con coperture alternative. Ci hanno detto che faranno il possibile. «Il possibile» per noi resta un passo indietro rispetto alla sottrazione che si sta preparando verso milioni di persone che non hanno alcun modo per recuperare il potere d’acquisto di fronte all’inflazione di questi mesi. «Il possibile» è prendere i soldi necessari da altre parti: perché le coperture non mancano, volendole cercare nei posti giusti, come dirò tra poco.

Su scuola, sanità e pensioni misureremo gli impegni del governo confrontandoli con gli atti concreti delle prossime settimane. Saremo soddisfatti solo quando il parlamento li avrà votati, e fino a quel giorno non abbasseremo la guardia.

Dal confronto sono già uscite misure che portano la nostra firma. Gli aumenti dei contratti nazionali tassati al 5 per cento. L’aliquota Irpef scesa al 33 per cento per i redditi fino a 55 mila euro. Un mese aggiuntivo di congedo per i genitori, gli sgravi per chi assume giovani e donne, la proroga dell’Ape sociale, e per la nostra legge 76 sulla partecipazione metà dei dividendi esentasse sulle azioni assegnate ai dipendenti. Per il Sud, il credito d’imposta della Zes unica che nel 2027 sale da uno a 2,4 miliardi. È ciò che si ottiene trattando: così sono arrivati anche il taglio del cuneo e il salario giusto.

LE CORREZIONI CHE MANCANO. Restano le scelte da correggere. L’allargamento della flat tax degli autonomi alla soglia dei 100 mila euro va ritirato, perché scarica il costo dello Stato sociale su dipendenti e pensionati. Il drenaggio fiscale, quattro miliardi l’anno sottratti dall’inflazione a salari e pensioni, va restituito con strumenti specifici, e già oggi deve pesare come un macigno sul tavolo delle scelte redistributive a sostegno del ceto medio. Sui premi di produttività contrattati al livello decentrato la tassa all’1 per cento va confermata oltre il 2027 e portata a zero. La legge sulla partecipazione ha bisogno di risorse stabili e strutturali, i contratti pubblici di fondi adeguati all’inflazione. E ora che il programma Gol è finito servono risorse per le politiche attive. Senza centri per l’impiego che funzionano, «lavoro e non sussidi» resta uno slogan.

In tante case del Sud è una pensione a reggere tre generazioni. Per questo chiediamo la rivalutazione delle pensioni, e non ci fermiamo lì. Opzione donna va ripristinata e liberata dai vincoli restrittivi che l’avevano svuotata, e l’Ape sociale resa strutturale. Ai giovani va riconosciuta una pensione di garanzia. Dove le carriere spezzate sono la regola, è la differenza tra una vecchiaia dignitosa e una vecchiaia povera. La flessibilità in uscita ci trova d’accordo, purché non sia il lavoratore a pagarla. E il fondo previdenziale per i nuovi nati sia affidato ai fondi pensione della contrattazione.

La settimana scorsa la Cgil ha scelto lo sciopero generale. Rispettiamo quella decisione e le persone che vi hanno aderito. La nostra strada è un’altra. Per noi lo sciopero è l’ultima carta, da giocare quando un tavolo si chiude. Questo tavolo è aperto e sta producendo correzioni, perciò il nostro posto è lì, a conquistare un risultato dopo l’altro. Con Cgil e Uil, del resto, pochi giorni prima avevamo siglato insieme l’accordo di San Martino. Quando si parte dal merito, l’unità si trova.

LE RISORSE. Resta la domanda sulle coperture, ed è una domanda seria. La prima risposta è: aggredire il sommerso. L’Istat ha appena misurato l’economia invisibile e illegale: 218 miliardi in un anno, il 9,9 per cento del Pil. È ricchezza che usa strade, scuole e ospedali senza pagarli. Farla emergere è la prima riforma. Per questo chiediamo una stretta ulteriore sull’evasione fiscale e contributiva. E diciamo no, un no senza eccezioni, a condoni e rottamazioni, compresi quelli riproposti in queste settimane in parlamento.

Chiediamo poi un contributo di solidarietà a chi in questi anni ha accumulato superprofitti e rendite: banche, energia, gioco, piattaforme digitali, finanza speculativa, grandi patrimoni immobiliari. Si può risparmiare evitando che il taglio dell’Irpef premi anche chi dichiara più di 100 mila euro. E vanno rivisti i più di duemila incentivi destinati alle imprese, da riservare a chi applica i contratti, investe e assume.

LE FABBRICHE DEL SUD. I conti pubblici, da soli, non creano lavoro. Il lavoro nasce dove c’è industria. Al Sud l’industria esiste, compete e va difesa stabilimento per stabilimento.

A Taranto l’area a caldo è ferma e migliaia di lavoratori diretti e dell’indotto sono in cassa integrazione. L’acciaio primario pulito è strategico per tutta la manifattura italiana ed europea. Delle offerte arrivate per l’intero gruppo vogliamo conoscere tutto, dal piano industriale agli organici, e nessuno pensi a uno spezzatino. Allo Stato chiediamo un impegno diretto nella transizione, senza escludere la nazionalizzazione, mettendo al primo posto salute, produzione e occupazione.

Melfi e Pomigliano erano risaliti fino a settembre, poi le linee si sono fermate: mancavano i componenti. Nel frattempo arrivano altre uscite incentivate, e l’indotto resta in sofferenza. A Stellantis chiediamo missioni produttive certe e garanzie per tutta la filiera.

Tra Brindisi e Priolo la chimica di base ha spento gli impianti in cambio di una promessa di riconversione. Gela indica che riconvertire si può, e insegna anche quanto costano i ritardi. Gli impegni firmati vanno rispettati, nei tempi e nei numeri dell’occupazione.

Le fabbriche vivono di collegamenti, e al Sud le infrastrutture vanno rilanciate: strade, autostrade, ferrovie. E i porti vanno messi a sistema, per stare da protagonisti sulle grandi rotte euromediterranee. Pensiamo a Gioia Tauro, certo, ma anche ai grandi porti di Cagliari, Messina, Augusta, Napoli, Taranto. È una rete da difendere e da sviluppare, garantendo i livelli occupazionali e produttivi. A quella rete si lega un’altra ambizione: fare del Mezzogiorno il grande hub energetico del Mediterraneo. Oggi dal Sud entra un metro cubo su due del gas che importiamo. Domani serviranno tutte le tecnologie utili, sicure ed efficaci, nessuna esclusa. Il Paese deve uscire una volta per tutte dall’ideologia del no, che in questi anni ha provato a fermare tutto. No Tap. No nucleare. No rigassificatore. No idrogeno. Persino no all’eolico e alle rinnovabili. Ma così si dice no allo sviluppo, al progresso, al futuro.

Accanto alle vertenze c’è il Sud che il mondo ci invidia. Catania fabbrica i semiconduttori di nuova generazione per l’auto elettrica. Tra Campania e Puglia si costruiscono parti degli aerei che volano in ogni continente. La Basilicata porta nelle case di tutto il mondo l’eccellenza agricola e alimentare italiana. In Calabria, a Reggio, nascono i treni delle metropolitane di Roma e di Milano. E quasi la metà della nuova potenza rinnovabile prevista in Italia entro il 2030 nascerà nel Mezzogiorno. Il sole e il vento del Sud possono abbassare la bolletta di tutte le imprese italiane. Devono anche lasciare lavoro qui: pannelli, turbine e accumuli vanno costruiti nel Mezzogiorno.

IL PORTO E LE INFRASTRUTTURE. Lo stesso vale per questo porto. Gran parte dei container che vedete là fuori scende da una nave e risale su un’altra senza uscire dallo scalo. I container passano. Il lavoro deve restare! Perché resti servono un retroporto che trasformi le merci, binari che colleghino le banchine all’Europa, incentivi legati a occupazione stabile e a competenze. La revisione delle regole europee sulle emissioni delle navi, ora in discussione, non deve regalare traffici agli scali dell’altra sponda. E vanno garantiti sicurezza e diritti a chi su queste banchine lavora giorno e notte. Il loro contratto scade a fine anno e va rinnovato subito.

Le infrastrutture sono l’ossatura di questa strategia. Quanto al ponte sullo Stretto, la nostra posizione è nota. È un’opera strategica se sta dentro un disegno più grande, e non deve diventare la bandiera di una parte. Un ponte unisce due sponde, ma serve a poco se sulle due sponde mancano i treni, le strade, l’acqua nelle case. L’alta velocità fino a Reggio Calabria va finanziata per intero e non a lotti. La statale 106 Jonica va completata. E nel 2026 non è accettabile che più di una famiglia meridionale su cinque riceva l’acqua a singhiozzo.

LA LEGALITÀ. Tutto questo ha un nemico che qui porta un nome preciso. Le mafie sono la tassa più alta che il Sud paga, e ormai la paga l’Europa intera. Chi le considera ancora una questione meridionale è rimasto al secolo scorso. La criminalità organizzata è in tutta Italia e ha cambiato abito: ha tolto la coppola e va in giro con la ventiquattr’ore in mano. Poche settimane fa la Commissione parlamentare antimafia ha scritto che al Nord la ’ndrangheta non lavora più soltanto contro il mercato: lavora dentro il mercato. Dal 2010 le denunce per riciclaggio sono state più numerose nelle regioni settentrionali che nell’intero Mezzogiorno. Servono strumenti nuovi, e il metodo resta quello di Giovanni Falcone: seguire il denaro. Più di quarant’anni fa aveva capito che il punto debole delle mafie sono le «tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro». Oggi quelle tracce passano per società di comodo, subappalti, criptovalute, e non si fermano alle frontiere. Per questo al Congresso del 2022 abbiamo chiesto una legge La Torre europea. Adesso c’è, ed è anche una nostra conquista: da lunedì scorso i Paesi dell’Unione devono applicare la direttiva sulla confisca dei patrimoni criminali, ispirata al modello nato in Italia. Va fatta funzionare, perché sequestri e confische siano efficaci allo stesso modo in ogni Paese. E i beni tolti alle mafie devono tornare alle comunità: centri per i giovani, case rifugio per le donne vittime di violenza, alloggi sociali. Il sequestro deve poter colpire anche chi fa affari con le cosche senza farne parte.

Legalità è anche il contratto di chi lavora. In queste settimane, a pochi chilometri da questa banchina, migliaia di braccianti raccolgono gli agrumi della Piana. Molti vengono dall’Africa, spesso sono pagati sotto il contratto e dormono in alloggi indegni. Il caporalato si sconfigge applicando fino in fondo la legge che lo punisce, facendo incontrare alla luce del sole domanda e offerta di lavoro, garantendo case e trasporti dignitosi. Quella legge, la 199, ha appena compiuto dieci anni, e nessuno l’ha regalata. L’ha conquistata il sindacato dopo l’estate del 2015, quando Paola Clemente, bracciante pugliese, morì lavorando sotto un tendone d’uva per ventisette euro al giorno. Da allora davanti al giudice finisce il caporale e, con lui, l’imprenditore che se ne serve. La parte che punisce funziona, quella che previene è rimasta indietro. In sette territori su dieci la Rete del lavoro agricolo di qualità esiste solo sulla carta, e i fondi del Pnrr per gli alloggi dei braccianti sono rimasti in gran parte inutilizzati. Al caporale non bastano le manette: bisogna portargli via i clienti, dando a lavoratori e imprese i servizi che oggi vende lui. All’Europa diciamo che i fondi della politica agricola devono andare soltanto a chi rispetta il lavoro.

Dove il lavoro è nero non esistono né salario né sicurezza. Nei primi nove mesi di quest’anno le morti sul lavoro denunciate all’Inail sono state 589, più dell’anno scorso.

Corrado Alvaro, figlio di questo Aspromonte, scrisse che la disperazione peggiore per una società è «il dubbio che vivere rettamente sia inutile». Il nostro mestiere è togliere quel dubbio, un contratto alla volta. Una battaglia alla volta.

LA LOCOMOTIVA DEL MEDITERRANEO. Torniamo a guardare quel mare. Giorgio La Pira, siciliano di Pozzallo, lo chiamava il «grande lago di Tiberiade», la casa comune dei popoli che vi si affacciano. Oggi è attraversato da guerre, da ricatti sull’energia, da barche che affondano. Papa Leone XIV lo ha detto a Lampedusa: i morti di questo mare sono «vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate». Tra le decisioni mancate c’è un governo europeo delle migrazioni fatto di ingressi regolari, formazione nei Paesi di partenza, integrazione attraverso il lavoro.

Giovedì in Kuwait la guerra ha ucciso due tecnici italiani sul lavoro: alle famiglie va il nostro cordoglio. La pace che invochiamo, per l’Ucraina aggredita come per Gaza, deve essere giusta, e l’Europa deve sedere a quel tavolo da protagonista. Deve anche capire dove si gioca il suo futuro. Nel 2050 un abitante della Terra su quattro sarà africano. Quel continente giovane è a una notte di navigazione da questa banchina. Ci manda già il gas che approda in Sicilia, e avrà bisogno di energia pulita, di competenze, di manifattura. Possiamo guardarlo come una minaccia o farne il più grande spazio di cooperazione del nostro secolo. In questa partita il Mezzogiorno non è la coda dell’Europa: è la locomotiva del Mediterraneo!

Ma una locomotiva non si costruisce tagliando. La proposta di bilancio dell’Unione per gli anni dopo il 2027 riduce il peso della politica di coesione. Per le regioni meridionali vorrebbe dire miliardi in meno. Il governo italiano è in prima fila tra i Paesi che vi si oppongono: gli chiediamo di non arretrare, e alle istituzioni europee di ricordare che la coesione è scritta nei trattati.

SAN MARTINO. Che un’altra strada sia possibile lo abbiamo dimostrato all’alba del 12 novembre. Dopo mesi ininterrotti di trattativa abbiamo siglato con tredici associazioni delle imprese l’accordo di San Martino. Porta il nome del santo dell’11 novembre, il giorno in cui nelle nostre campagne si chiudeva l’annata e si rinnovavano i patti. Nessun governo ci aveva convocati e nessuna legge ce lo imponeva. Lo abbiamo deciso da soli, e insieme.

Dentro c’è molto di ciò che il Sud aspetta. Il salario giusto è quello del contratto di riferimento firmato dalle organizzazioni più rappresentative, e chi non lo applica per intero perde incentivi e sgravi. I rinnovi avranno tempi certi, con una copertura economica durante l’attesa e il recupero dell’inflazione senza aspettare il contratto successivo. Cresce la contrattazione al livello decentrato, in azienda e nei territori, dove la produttività diventa salario. La partecipazione entra nei contratti, la salute e la sicurezza avranno un confronto dedicato. E il diritto soggettivo alla formazione diventa diritto alla formazione per tutti.

Per chi lavora con un contratto pirata o con una paga da fame può cominciare un’altra storia. Alla politica chiediamo di non ingabbiare quell’intesa in una norma, e di riconoscere che le regole del lavoro si scrivono al tavolo di chi lo rappresenta.

A metà dicembre firmeremo il testo definitivo. Per noi è la prima pietra del Patto sociale. E siccome parliamo dal luogo in cui una prima pietra aspettò invano la seconda, qui prendiamo un impegno: la seconda la poseremo!

IL LIBRO VERDE E IL PATTO. La seconda pietra ha già un progetto e si chiama Libro verde. Sono oltre centoventi proposte, consegnate a governo, partiti e imprese, per un accordo che duri dieci anni e superi ogni scadenza elettorale. Propone una Start tax che alleggerisca il fisco dei lavoratori fino a trentacinque anni. Rilancia una politica della casa che permetta di restare dove si è nati. Prevede un conto personale di formazione valido per tutta la vita lavorativa. Indirizza una parte del risparmio degli italiani verso l’economia reale. Il Mezzogiorno lo attraversa da cima a fondo: Zes da consolidare, filiere dell’energia pulita, lotta alla dispersione scolastica, servizi di cura, lavoro qualificato per trattenere i giovani.

Finito il Pnrr, la crescita potrà venire soltanto dalla capacità di spendere meglio e di decidere insieme. Per questo proponiamo un Patto sociale tra governo, imprese e sindacati. Cinque le priorità: salari e produttività, pensioni e coesione, formazione e innovazione, buona flessibilità e contrattazione decentrata, salute e sicurezza. Pochi obiettivi, con scadenze e verifiche. È il metodo con cui negli anni Novanta l’Italia entrò nell’euro, e che governi di ogni colore hanno poi messo in soffitta. Il governo quel Patto lo ha annunciato più volte: è il momento di convocare il tavolo.

LA LEZIONE ALLA POLITICA. Al tavolo di San Martino sedevano organizzazioni che per mestiere stanno una di fronte all’altra e che su molte cose continuano a pensarla diversamente. Nessuno ha ammainato la propria bandiera. Abbiamo soltanto deciso che le regole comuni valgono più di un punto strappato all’avversario.

La politica, in questi mesi, offre lo spettacolo opposto. Ci si divide su tutto: sulla sanità e sulla scuola, sull’industria e sul Mezzogiorno, perfino su ciò che fino al giorno prima si condivideva. Ogni maggioranza che arriva disfa la tela di quella precedente. Il conto lo pagano i cittadini, che infatti votano sempre meno.

Alle forze politiche, di governo e di opposizione, da Gioia Tauro diciamo una cosa semplice: fate il vostro San Martino! Sedetevi, una notte intera se occorre, e alzatevi soltanto con un’intesa. Poche priorità che nessun risultato elettorale rimetta in discussione: salari, sanità, scuola, industria, Mezzogiorno. Dobbiamo smetterla di ricominciare da capo a ogni legislatura.

Se ci sono riuscite le parti sociali, può riuscirci chi siede nello stesso parlamento e rappresenta la stessa Repubblica. La Cisl ci sarà, con le sue proposte e con un’autonomia che non fa sconti ai governi e non fa regali alle opposizioni.

DA QUI SI RIPARTE. Tra poco usciremo da questa sala e ritroveremo il mare. Guardatelo ancora, prima di ripartire per le vostre città. Per chi lo ha attraversato cercando fortuna e per chi lo ha solcato commerciando, quel mare non è mai stato un confine. È sempre stato una strada. L’Italia torni a percorrerla, con il Sud sul ponte di comando.

Portate nei luoghi di lavoro quello che ci siamo detti oggi. Un Mezzogiorno che chiede lavoro e non assistenza. Una salute uguale in ogni regione. La forza di un accordo che vale più di cento proclami.

Il 12 dicembre saremo a Roma, con la voce di Genova e con quella di Gioia Tauro. È il momento di mollare gli ormeggi. Qui l’Italia comincia. Da qui, insieme, la facciamo ripartire.