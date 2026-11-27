«Senza aziende non c’è lavoro, ma senza il lavoro delle persone non ci sono qualità e competitività. Callipo dimostra che anche dalla Calabria possono nascere eccellenze capaci di affermarsi sui mercati internazionali e portare in alto il nome del nostro Paese». E’ quanto ha sottolineato la leader della Cisl, Daniela Fumarola, che ha visitato oggi pomeriggio a Pizzo lo stabilimento della Giacinto Callipo Conserve Alimentari, dove ha incontrato la proprietà, lavoratrici e lavoratori di questa storica realtà imprenditoriale calabrese, da oltre un secolo un’eccellenza del territorio.

Un momento di confronto, alla presenza dei vertici della Fai Cisl e della Cisl calabrese che ha confermato il valore del dialogo tra impresa e organizzazioni sindacali e l’importanza di costruire relazioni orientate alla tutela, benessere e partecipazione delle persone, con una qualificata presenza delle lavoratrici donne nella produzione.

«Sono una donna del Sud e so quanto sia complicato, soprattutto in Calabria, trovare un lavoro stabile, sicuro e ben contrattualizzato, così come costruire relazioni sindacali solide e costruttive. Per questo ringrazio la famiglia Callipo per aver scelto il dialogo con il sindacato e per aver compreso che il benessere dell’impresa e quello delle persone che vi lavorano sono strettamente legati» ha affermato Fumarola nell’incontro con l’azienda ed i lavoratori.

«Questa esperienza rappresenta una sfida importante e un modello da replicare in Calabria e in altre realtà del Paese. Ci piacerebbe che Callipo potesse ottenere il riconoscimento del CNEL sulla partecipazione, perché qui il dialogo e la partecipazione si praticano già concretamente, attraverso relazioni sindacali corrette ed un coinvolgimento reale delle persone. Un risultato che è motivo di orgoglio e che dimostra quanto la qualità del lavoro sia parte integrante della qualità dell’impresa» ha aggiunto la numero uno Cisl.