Manovra. Fumarola incontra Tajani e capigruppo FI: «Confronto costruttivo, bene il fisco ma servono correttivi su pensioni, scuola e sanità»

Si è tenuto oggi pomeriggio a Roma, presso la sede di Forza Italia, l’incontro tra il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, i capigruppo al Senato e alla Camera, Stefania Craxi e Enrico Costa, con la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, accompagnata dal segretario confederale Angelo Marinelli.

«E’ stato un confronto costruttivo. Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni, evidenziando anche gli aspetti positivi accolti nella manovra sul fisco (Irpef al 33% fino a 55mila €), detassazione dei premi di risultato, contratti nazionali, giovani, donne e famiglie», ha dichiarato la leader Cisl al termine del colloquio.

«Accanto a questo, abbiamo ribadito la necessità di risposte su pensioni (a tutela del potere d’acquisto dei pensionati), scuola e sanità. Confidiamo si possano trovare le risorse per rispondere alle attese delle persone che rappresentiamo», ha aggiunto.

E su un’eventuale mobilitazione per la scuola Fumarola ha sottolineato ai giornalisti: «decideranno le categorie e noi sosteniamo la Cisl scuola. Intanto ci siamo mossi mettendo in evidenza quali sono le difficoltà che secondo noi sono presenti in queste scelte nella manovra. Seguiremo con attenzione e seguiremo tutto il percorso parlamentare. Noi siamo già pronti con i nostri emendamenti, quindi li consegneremo a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione. Chiederemo degli incontri, come abbiamo sempre fatto, perché noi pensiamo che la via del dialogo sia sempre la più efficace, il che non esclude chiaramente alcun tipo di iniziativa, ma pensiamo che bisogna perseguire ogni forma di dialogo per portare a casa il miglior risultato possibile in questo dato momento così complesso» ha concluso la leader della Cisl.