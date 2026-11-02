On line il n. 10 della rivista “Il Progetto”

Il numero di ottobre de Il progetto si apre con un contributo di Maurizio Sacconi, inserito nella rubrica Primo Piano, sul Libro Bianco, a 25 anni dalla sua pubblicazione. L’autore traccia un bilancio di quanto attuato nel mercato del lavoro in questo arco temporale, in cui, nonostante l’aumento significativo degli occupati, l’Italia resta il fanalino di coda europeo per tassi di occupazione e di attività.

Nella sezione Società, Marco Lai, presenta una riflessione sull’enciclica di Papa Leone XIV Magnifica humanitas. L’autore dichiara in premessa, che questa non è un’enciclica sull’Intelligenza artificiale, ma su ciò che caratterizza e distingue l’essere umano.

Nella sezione Europa Mondo il lettore trova due contributi riguardanti la Conferenza annuale del Turi Network che si è tenuta a Varsavia nel mese di ottobre. Ilaria Carlino fornisce un resoconto dell’iniziativa, alla quale hanno partecipato la Fondazione Ezio Tarantelli e il Centro Studi CISL, membri del Network, è stata organizzata da ETUI in cooperazione con l’Istituto di Affari Pubblici (IPA) e l’ufficio Syndex e ospitata dalla Commissione parlamentare per la politica sociale presso il Parlamento polacco.

Il secondo contributo è rappresentato dall’intervento svolto da Emmanuele Massagli, Presidente della Fondazione Tarantelli, che abbiamo mantenuto nella sua versione originale in lingua inglese. Il contributo ha avuto l’obiettivo di presentare i recenti sviluppi sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa in Italia, a partire dall’introduzione della legge 76/2025.

Nella rubrica Storie di PartecipazioneVittorio Di Vaio presenta i contenuti delle pratiche partecipative introdotte nell’azienda Roche S.p.A. Le strutture territoriali di FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno sottoscritto un accordo finalizzato all’implementazione del dialogo, alla crescita della partecipazione e la costituzione di una comunità ROCHE capace di conciliare le esigenze di efficienza aziendale con la dignità e il benessere dei lavoratori tutti.

Nella sezione Centro e periferie, si può leggere un articolodi Francesco Cattaneo: il contributo prende spunto dai principali temi emersi nel Corso per dirigenti e operatori CISL Abitare il territorio e contesti metropolitani, che si è svolto al Centro Studi Formazione Cisl di Firenze nell’aprile scorso, dedicato alle trasformazioni economiche, sociali e demografiche dei territori e alle loro implicazioni per l’azione sindacale.

La rivista diretta dal prof. Emmanuele Massagli, Presidente della Fondazione Ezio Tarantelli, è consultabile, interamente o per singoli articoli, sul sito

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