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Scuola. Fumarola: «Piena solidarietà e vicinanza alla docente aggredita a Roma e a tutta la comunità scolastica. Rafforzare l’alleanza educativa tra scuola, famiglie, istituzioni, sindacati»

18 Settembre 2026 | In Evidenza

Scuola. Fumarola: «Piena solidarietà e vicinanza alla docente aggredita a Roma e a tutta la comunità scolastica. Rafforzare l’alleanza educativa tra scuola, famiglie, istituzioni, sindacati»

18 Settembre 2026 | In Evidenza

«Quello avvenuto oggi in una scuola di Roma è un episodio grave e sconcertante, che ci colpisce profondamente. Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza alla docente aggredita e a tutta la comunità scolastica, che ha vissuto momenti di paura e di forte turbamento». Così la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, commenta l’episodio avvenuto stamane in scuola del quartiere romano di Centocelle, dove uno studente di 13 anni ha aggredito ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un’insegnante per poi ferirla con una coltellata.

«La scuola deve rimanere un luogo sicuro, di formazione, di rispetto e crescita, per gli studenti e per chi ogni giorno l’anima attraverso il proprio lavoro. Serve una riflessione seria e profonda su ciò che sta accadendo, senza semplificazioni, rafforzando l’alleanza educativa tra scuola, famiglie, istituzioni, sindacati, sostenendo concretamente insegnanti, tecnici e operatori», conclude la leader Cisl.

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