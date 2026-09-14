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Papa Leone. Fumarola: «Affettuosi auguri per il suo 71° compleanno. Il suo magistero è un faro che ci orienta ogni giorno verso la dignità del lavoro, la partecipazione, la solidarietà e la pace»

14 Settembre 2026 | In Evidenza

Papa Leone. Fumarola: «Affettuosi auguri per il suo 71° compleanno. Il suo magistero è un faro che ci orienta ogni giorno verso la dignità del lavoro, la partecipazione, la solidarietà e la pace»

14 Settembre 2026 | In Evidenza

Papa Leone XIV

«A nome mio e di tutta la Cisl, desidero rivolgere a Papa Leone XIV i più affettuosi auguri per il suo 71° compleanno. A lui va la nostra profonda gratitudine per la costante vicinanza ai lavoratori, ai giovani, alle famiglie e a quanti vivono nelle periferie. Il suo magistero è un faro che ci orienta ogni giorno verso la dignità del lavoro, la partecipazione, la solidarietà e la pace. Gli rinnoviamo di cuore il nostro affetto e la nostra vicinanza, grati per una testimonianza che richiama il mondo alla fraternità e al rispetto di ogni persona». E’ quanto sottolinea sui social la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola esprimendo gli auguri della Cisl al Santo Padre in occasione oggi del suo compleanno .

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