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Bonino. Fumarola: «Protagonista delle battaglie per i diritti delle donne, l’autodeterminazione dei popoli, l’Europa unita, la difesa della democrazia liberale»

11 Settembre 2026 | In Evidenza

Bonino. Fumarola: «Protagonista delle battaglie per i diritti delle donne, l’autodeterminazione dei popoli, l’Europa unita, la difesa della democrazia liberale»

11 Settembre 2026 | In Evidenza

«Con Emma Bonino scompare una figura straordinaria che ha segnato in modo positivo e indelebile la storia politica e civile del nostro Paese». E’ quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«Le sue instancabili lotte per i diritti umani, la libertà e la dignità della persona hanno ispirato tre generazioni. Protagonista delle battaglie per i diritti delle donne, l’autodeterminazione dei popoli, l’Europa unita, la difesa della democrazia liberale, è stata vera costruttrice di progresso nazionale e comunitario. Alla sua famiglia e alla sua comunità politica la vicinanza mia e di tutta la Cisl.», aggiunge la leader Cisl.

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