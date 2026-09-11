Bonino. Fumarola: «Protagonista delle battaglie per i diritti delle donne, l’autodeterminazione dei popoli, l’Europa unita, la difesa della democrazia liberale»

«Con Emma Bonino scompare una figura straordinaria che ha segnato in modo positivo e indelebile la storia politica e civile del nostro Paese». E’ quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«Le sue instancabili lotte per i diritti umani, la libertà e la dignità della persona hanno ispirato tre generazioni. Protagonista delle battaglie per i diritti delle donne, l’autodeterminazione dei popoli, l’Europa unita, la difesa della democrazia liberale, è stata vera costruttrice di progresso nazionale e comunitario. Alla sua famiglia e alla sua comunità politica la vicinanza mia e di tutta la Cisl.», aggiunge la leader Cisl.