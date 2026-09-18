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Lavoro su piattaforme digitali: Cisl audita sul decreto

18 Settembre 2026 | In Evidenza

Lavoro su piattaforme digitali: Cisl audita sul decreto

18 Settembre 2026 | In Evidenza

È in fase avanzata il percorso per il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali. Il Governo ha approvato lo schema preliminare di decreto legislativo lo scorso 23 luglio 2026, senza un confronto preventivo con le parti sociali, convocate solo a testo già inviato alle commissioni parlamentari.

L’iter legislativo si trova ora nella fase dei pareri e delle audizioni parlamentari. Il 9 e 16 settembre scorsi si sono svolti i confronti con i sindacati: tra questi, la Cisl ha illustrato e depositato due memorie (identiche tra di loro), esprimendo il proprio giudizio sul testo e presentando precise proposte di modifica.

L’Unione Europea ha fissato il 2 dicembre 2026 como termine ultimo per il recepimento ufficiale.

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