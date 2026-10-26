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Brasile. Fumarola: «Buon lavoro al presidente Lula. Ora la priorità è riannodare i fili della coesione»

26 Ottobre 2026 | In Evidenza

Brasile. Fumarola: «Buon lavoro al presidente Lula. Ora la priorità è riannodare i fili della coesione»

26 Ottobre 2026 | In Evidenza

«Buon lavoro al presidente Lula, confermato dalle urne al termine di una campagna elettorale durissima. Il voto consegna tuttavia un Paese diviso quasi a metà: ora la priorità è riannodare i fili della coesione. Il legame profondo con l’Italia e l’Europa può aprire una stagione di cooperazione sulle transizioni, il lavoro dignitoso, lo sviluppo comune e la difesa delle democrazie liberali. In un mondo caduto nelle logiche dei rapporti di forza, contiamo sulla voce del Brasile per un multilateralismo fondato su regole e diritti».

E’ quanto sottolinea sui profili social la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, commentando la rielezione in Brasile del Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

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