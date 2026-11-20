«La manifattura non si difende da sola. Soffrono il meccanotessile della Val Seriana, la siderurgia, l’automotive. Serve una politica industriale che arrivi prima delle crisi: energia a costi europei, credito per chi investe, ricerca, e il sindacato coinvolto quando le scelte sono ancora da prendere».

Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo oggi a Bergamo a conclusione dei lavori del Consiglio generale della Ust, riunito per eleggere il nuovo segretario generale e la nuova Segreteria dopo l’addio di Francesco Corna, che lascia la guida della Cisl orobica dopo otto anni. Presente anche il segretario generale della Usr Lombardia, Fabio Nava.

La leader della Cisl ha ringraziato Corna per aver guidato l’Unione sindacale territoriale con responsabilità in anni complessi, a partire dall’esperienza del Covid, e ha augurato buon lavoro al neo eletto segretario generale Angelo Murabito e a tutta la Segreteria in vista delle nuove sfide che l’attuale fase storica impone.

Fumarola ha poi tracciato un quadro del mercato del lavoro bergamasco: «Questa provincia ha la disoccupazione più bassa d’Italia: l’1,3 per cento. Ma dietro i primati ci sono conti che non tornano. Il tasso di occupazione è da sei anni sotto la media lombarda, e la distanza riguarda soprattutto le donne: quello femminile è sceso al 58,5 per cento, quasi due punti in meno in un anno. Tre assunzioni su quattro avvengono con contratti precari. Le imprese dicono di non trovare personale e intanto faticano a trattenerlo: le dimissioni volontarie sono più di 40mila l’anno. La risposta è stabilizzare, pagare meglio, contrattare orari e servizi che non costringano le donne a scegliere tra lavoro e famiglia».

La numero uno di via Po si è soffermata anche sui giovani e sulla casa: «Nel 2024 sono partiti per l’estero 658 laureati bergamaschi tra i 25 e i 40 anni e ne sono arrivati 137. Chi resta fa i conti con la casa: in città una stanza in affitto costa in media più di 500 euro al mese, l’8 per cento in più in un anno. Il Piano casa va finanziato davvero: recupero degli alloggi pubblici vuoti, risorse stabili per il Fondo affitti, canone concordato rafforzato dalla contrattazione territoriale. E a chi ha vent’anni vanno offerti percorsi esigibili e responsabilità vere, nel lavoro e nel sindacato».

Dal territorio al piano nazionale, la notizia più importante degli ultimi anni è il cosiddetto “Accordo di San Martino“ al quale Fumarola ha dedicato un passaggio significativo del suo intervento. «A settembre, qui a Bergamo, ricordando Zaverio Pagani, abbiamo detto che sarebbe stato contento di vedere il passo compiuto con Cgil e Uil sulla piattaforma comune. Quel passo è diventato il 12 novembre un accordo con le associazioni imprenditoriali. Adesso va tradotto nei rinnovi e spiegato, assemblea per assemblea, territorio per territorio. Le parti si sono impegnate a tenere vivo il tavolo anche su altre questioni, e a quell’impegno va dato seguito. Alla politica chiediamo di sostenere ed accompagnare l’intesa senza riscriverla in una legge», ha concluso la leader Cisl.