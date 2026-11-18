««Dobbiamo mettere i giovani nella condizione di costruire il proprio progetto di vita: un lavoro dignitoso, ben contrattualizzato e sicuro, che dia una prospettiva, ma anche la possibilità di avere una casa». Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo oggi pomeriggio a Roma, alla tavola rotonda “Il lavoro che cambia”, organizzata dalla Femca Cisl per i 25 anni dalla costituzione della federazione.

I lavori sono stati aperti da Sebastiano Tripoli, segretario generale della Femca. Sono seguiti la presentazione di FemCast, il nuovo podcast della federazione con Fiorenzo Colombo e Andrea Megazzini protagonisti, lo storytelling “Parole che tracciano storie” curato da Brigida Angeloni e un momento dedicato a chi ha guidato la Femca in questi anni, a partire dai due costituenti”: Renzo Bellini e Antonino Scalfaro. A conclusione della giornata, la tavola rotonda con la leader Cisl, lo stesso Tripoli e Mauro Magatti, professore ordinario di Sociologia all’Università Cattolica, moderata da Francesca Iachetti.

Fumarola ha spiegato che «bisogna saper leggere i nuovi bisogni: oggi i giovani ci chiedono più welfare, conciliazione, tempo libero». La numero uno di Via Po ha aggiunto che «la legge di Bilancio è un passaggio, ma non basta: serve una visione, ed è quella che abbiamo costruito con il Libro Verde, undici capitoli e oltre centoventi proposte per tracciare il futuro da consegnare alle nuove generazioni».

Nel suo intervento per i 25 anni della Femca, la segretaria generale ha ricordato le radici della Cisl: «Nel 1950, quando Giulio Pastore decise di dare vita alla Cisl, ci consegnò un messaggio fondamentale: un insieme di valori incentrato sull’autonomia e sulla capacità di continuare a essere un sindacato libero, ma anche capace di incidere sulle trasformazioni. Poter incidere significa avere le giuste competenze per avanzare proposte e condurre analisi, ma anche promuovere una maggiore partecipazione».

Da qui l’invito a portare tra i lavoratori e le lavoratrici le ultime conquiste: «Il Libro Verde e l’accordo firmato la scorsa settimana vanno portati tra i lavoratori e le lavoratrici. Dobbiamo far conoscere sempre di più i contratti che si riescono a sottoscrivere solo con un lavoro faticoso, e dobbiamo farlo con orgoglio».

Concludendo la tavola rotonda, Fumarola ha affermato: «C’è ancora chi sostiene che il sindacato non serva. Noi siamo la dimostrazione vivente che il sindacato serve. Serve la Cisl: un sindacato che sta vicino alle persone, che sa contrattare, studiare, approfondire, che sa sfidare la realtà con coraggio, ma che custodisce l’orgoglio dell’appartenenza».

E ha chiuso tornando ai giovani: «Fare un nuovo iscritto significa poter dire ai giovani “ti puoi fidare di noi”. Ma dobbiamo anche indicare chiaramente quale posto vogliamo consegnare loro. Perché non basta parlare ai giovani e non basta rassicurarli: bisogna coinvolgerli».