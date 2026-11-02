Bosnia. Fumarola: «Paese unito nel dolore e nella riconoscenza per i quattro militari»

«Oggi l’Italia accoglie con commozione le salme dei quattro militari che hanno perso la vita nel tragico incidente in elicottero in Bosnia-Erzegovina. Il loro ritorno a casa unisce il Paese nel dolore e nella riconoscenza. Alle famiglie e ai colleghi giungano il cordoglio e l’abbraccio di tutta la Cisl. Rendiamo omaggio a queste vite spezzate nell’adempimento del dovere e a tutte le donne e gli uomini che servono il Paese contribuendo alla pace e alla sicurezza nazionale». E’ quanto sottolinea sui social la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola esprimendo il cordoglio e la vicinanza della Cisl alle famiglie dei militari italiani deceduti in Bosnia- Erzegovina.