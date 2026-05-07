Lavoro. Fumarola al Consiglio generale della Cisl Roma Capitale e Rieti: «Fondamentale dare gambe alla partecipazione per governare la complessità»

«Dobbiamo concorrere a realizzare una nuova stagione di riformismo economico e sociale, capace di portare risultati concreti alle persone che rappresentiamo. E’ importante, da questo punto di vista, valorizzare quanto è stato fatto a Rieti con l’accordo sulla partecipazione dei lavoratori nell’Azienda Servizi Municipali. Resta fondamentale per la Cisl dare gambe alla partecipazione, attuando la legge 76 come strumento reale di governo della complessità. E partecipazione significa anche lavorare insieme per utilizzare al meglio le ultime risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza qui a Roma e nel resto del Paese», laSegretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, conclude con l suo intervento il Consiglio gnerale della Cisl Roma Capitale e Rieti.

«Nel Decreto lavoro abbiamo trovato elementi importanti che recepiscono molte nostre proposte, avanzate in lunghe settimane di interlocuzione con Palazzo Chigi. Il risultato è positivo pur con alcune criticità che dovranno essere corrette nel passaggio parlamentare. Ma questo decreto è il primo tassello di una strategia più ampia. Perché il nodo dei salari bassi non si risolve con un intervento isolato. Serve un Patto sociale in cui Governo, imprese e sindacati condividano responsabilità e obiettivi. L’apertura della Premier Meloni è un segnale importante. Ora servono scelte concrete».

«Il Fondo Monetario Internazionale ha usato parole nette: siamo di fronte al rischio della più grande crisi energetica dell’epoca moderna, più grave di quella del 1974 che cambiò un’intera stagione delle relazioni industriali e della politica economica occidentale. Per affrontarequesta grave situazione, serve un’Europa che agisca sul terreno dell’energia con acquisti comuni, con un fondo condiviso insieme per gli approvvigionamenti, con una politica industriale che non lasci i sistemi produttivi nazionali esposti alle tempeste dei mercati globali. Occorre un Europa che sospenda i vincoli del Patto di stabilità, una vera zavorra per le scelte urgenti che ogni Paese europeo dovra compiere per arginare gli effetti di questa grave crisi»ha concluso la leader della Cisl.