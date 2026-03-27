Tarantelli. Fumarola: «Vive ogni giorno nella nostra azione quotidiana. L’Accordo di San Valentino resta ancora oggi per noi la più grande lezione»

«Ezio vive ogni giorno nella nostra azione quotidiana. Il suo pensiero è sempre vivo e lo è a maggior ragione in questo tempo così complesso. Il pensiero di un sindacato capace di difendere i lavoratori non solo con il conflitto ma attraverso il confronto».

Così la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, davanti alla stele commemorativa presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza, a Roma, ha ricordato stamane la figura di Ezio Tarantelli, a 41 anni dal suo assassinio per mano delle Brigate Rosse.

“L’Accordo di San Valentino del 1984 che, attraverso la concertazione, salvò l’Italia in un momento difficilissimo, resta ancora oggi per noi la più grande lezione”, ha aggiunto.

“Di fronte alle attuali complicatissime sfide che investono il lavoro e agli effetti di un quadro geopolitico quanto mai instabile, il pensiero di Tarantelli ci indica la via di una concertazione agile per trovare le soluzioni che il Paese e le persone che rappresentiamo richiedono da tempo”, ha ribadito la leader della Cisl.

Fumarola ha quindi espresso la sua riconoscenza alla famiglia, e al figlio Luca in particolare, per l’impegno, portato avanti assieme alla Fondazione della Cisl intitolata all’economista, a mantenere sempre vivo il ricordo di Tarantelli. E ha concluso ringraziando il Rettore dell’Università e della Facoltà per la costante presenza.