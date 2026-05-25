Adiconsum. Fumarola: «Presidio sociale e rete di prossimità che mette al centro la persona. Giovanni De Cristofaro eletto nuovo Presidente nazionale

Giovanni De Cristofaro è stato eletto oggi a Roma nuovo Presidente nazionale dell’Adiconsum, l’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl. Nel nuovo Ufficio di Presidenza eletti anche Paolo Acciai ed Ewa Blasik.

«Auguri di buon lavoro a Giovanni De Cristofaro, nella certezza che saprà guidare Adiconsum con equilibrio, competenza e spirito di servizio, insieme ai nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza. Un grazie a Carlo De Masi, capace, in questi anni complessi, di mantenere salda l’unità dell’associazione, rafforzandone il radicamento territoriale e consolidandone autorevolezza e capacità progettuale», ha sottolineato la Segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, concludendo i lavori del Consiglio Nazionale che si è svolto presso la sede della Confederazione.

Nel suo intervento Fumarola ha sottolineato il valore sociale dell’associazione, ricordando l’impegno concreto garantito durante le emergenze degli ultimi anni, dalla pandemia alla crisi energetica, fino all’attività del Fondo contro l’usura, che ha contribuito a sostenere migliaia di famiglie in difficoltà economica e situazioni di sovraindebitamento.

«Dietro ogni sportello, ogni consulenza, ogni problema ascoltato e risolto, c’è un’idea di società che appartiene profondamente alla cultura della Cisl: stare accanto alle persone, costruire comunità, trasformare le difficoltà in diritti esigibili», ha aggiunto la Segretaria generale, augurando buon lavoro alla nuova squadra dirigente dell’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl.