«La drammatica morte di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo in Kuwait è una ferita per tutto il Paese. Alle loro famiglie e a chi li ha amati va il cordoglio di tutta la Cisl». E’ quanto sottolinea sui social la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«Il mondo si sta abituando alla guerra, e a pagarne il prezzo sono i civili, tra cui tanti lavoratori come Antonio ed Emanuele. Fermare l’escalation nel Golfo è un dovere della comunità internazionale e di chiunque creda in una pace giusta, capace di proteggere i più deboli. Un impegno da portare avanti uniti, perché tragedie simili non si ripetano più» conclude la leader Cisl.