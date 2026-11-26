«La Cisl non ha mai chiesto di spegnere le macchine: chiede di decidere insieme come usarle». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, concludendo oggi a Roma il convegno della Fistel Cisl “Intelligenza Artificiale: Governiamo il cambiamento, Costruiamo il futuro”.

«Oggi usa l’intelligenza artificiale un’impresa su sei, meno della media europea, e tra le grandi più di una su due», ha ricordato la leader Cisl. «La Banca d’Italia stima che una diffusione ampia possa aggiungere alla produttività fino a un punto percentuale l’anno nel prossimo decennio. Ma avverte anche che i benefici arrivano soltanto quando le imprese si riorganizzano, e che il primo ostacolo è la mancanza di competenze». Per Fumarola, «riorganizzare il lavoro e far crescere le competenze è materia da contratto».

La numero uno di Via Po ha voluto anche richiamare la vertenza dei call center: «Quindici giorni fa le lavoratrici e i lavoratori dei call center in appalto hanno scioperato in tutta Italia. Sono 43 mila persone, in maggioranza donne, sette su dieci nel Mezzogiorno. Secondo le stime del sindacato quasi una su tre rischia il posto, perché a rispondere al cliente è sempre più spesso un sistema automatico. Quel giorno eravamo al loro fianco, e lo siamo oggi».

«Il giorno dopo il governo ha annunciato una cabina di regia permanente e ha confermato venti milioni per la cassa in deroga del 2027. Lo avevamo chiesto, ed è un primo passo», ha aggiunto. «Ma gli ammortizzatori servono a guadagnare tempo, e quel tempo va usato per portare lavoro nuovo».

Quanto al ruolo della contrattazione, Fumarola ha sottolineato: «Una legge non sa come si costruisce un turno in una sala operativa, o come cambia il mestiere di chi monta un servizio televisivo. Lo sanno i contratti, e chi li scrive». Rivolgendosi poi al gruppo dirigente della Fistel, ha aggiunto: «Voi lo avete dimostrato un anno fa, proprio nel giorno di San Martino, rinnovando il contratto delle telecomunicazioni. Quasi trecento euro di aumento, un fondo sanitario per chi non aveva copertura, una classificazione professionale ridisegnata dopo venticinque anni. E una figura nuova, introdotta in via sperimentale: il delegato ai dati, che può farsi affiancare da esperti per leggerli e usarli. È la direzione giusta, perché al tavolo dove si discute di algoritmi bisogna sedersi sapendo che cosa c’è dentro».

Ampio lo spazio che la numero uno di Via Po ha dedicato all’accordo raggiunto lo scorso 12 novembre tra Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni datoriali, soffermandosi sui vari capitoli, dalla misurazione della rappresentatività alla contrattazione, dalla partecipazione alla formazione.

Sul fronte delle competenze, in particolare, la Segretaria Generale ha evidenziato che «con l’intesa di San Martino il diritto soggettivo alla formazione diventa diritto alla formazione per tutti. Ogni lavoratrice e ogni lavoratore potrà formarsi in orario di lavoro, e le competenze acquisite saranno certificate e riconosciute anche quando cambia impresa. Quante ore, e con quali garanzie, lo stabiliranno gli accordi e i contratti: lì dovremo essere esigenti».

«Al governo chiediamo di restituire ai fondi interprofessionali i 120 milioni che ogni anno, dal 2016, vengono trattenuti dallo Stato», ha precisato. «Tra gli operatori delle telecomunicazioni la formazione ha raggiunto l’anno scorso quasi tutti i dipendenti: è la prova che si può fare».

Quindi il richiamo allo scambio decisivo: quello tra salari e produttività. «Da trent’anni la produttività italiana cresce a un quinto del ritmo europeo, e le retribuzioni reali sono ferme. L’intelligenza artificiale può rompere questa trappola, a condizione che i guadagni non restino nei conti di pochi», ha concluso Fumarola. «Lo scambio che proponiamo è semplice: più efficienza per le imprese e, in cambio, salari più alti e lavoro di qualità».