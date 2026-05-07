Lavoro. Fumarola a Sky Tg24: «Il Decreto Lavoro recepisce nostre richieste, ma si deve migliorare»

«Il dl Lavoro recepisce una serie di richieste che noi nel tempo abbiamo fatto, a partire dall’individuare qual è la buona contrattazione e la buona contrattazione è quella di Cgil, Cisl, Uil. Inoltre, riserva le risorse a quelle imprese che rispettano i contratti, e che al di sotto di un trattamento economico complessivo è salario povero». Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervistata nel pomeriggio a Sky Tg 24, ha ribadito la posizione della Confederazione di Via Po sul cosiddetto provvedimento «Primo Maggio».

«La contrattazione per noi è fondamentale, così come lo sono le relazioni industriali», ha aggiunto, spiegando come sul tema della rappresentanza la richiesta resti netta: «nessuna invasione di campo con una legge, perché ci stiamo pensando noi, Cgil, Cisl e Uil. Se legge deve intervenire deve farlo a sostegno dei nostri accordi».

Altrettanto chiara la conferma del no a un salario minimo legale. «Noi abbiamo già dei salari minimi contrattuali, siamo noi attraverso la contrattazione che dobbiamo stabilire le voci che rientrano nel trattamento economico complessivo». Anni fa si era parlato di «stabilire una quota pari a 9 euro, ma i nostri contratti che sono stati rinnovati non parlano di 9 euro, ma di molto di più. Immaginare un salario minimo legale comporterebbe uno schiacciamento verso il basso, sono pochi i lavoratori non coperti e bisogna farli avanzare attraverso la contrattazione», ha affermato la leader della Cisl.

Una lacuna, semmai, per Fumarola sta nel capitolo «Formazione». «Sulla formazione si poteva fare di più, ci sono risorse e strumenti che non sono stati adeguatamente utilizzati e io penso invece che questo sia il vero articolo 18 del nostro tempo». ha concluso