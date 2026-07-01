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Sindacati. Pirulli riceve Maung Maung (Ctum): sostegno della Cisl per i diritti e la libertà in Birmania

1 Luglio 2026 | Comunicati stampa

Sindacati. Pirulli riceve Maung Maung (Ctum): sostegno della Cisl per i diritti e la libertà in Birmania

1 Luglio 2026 | Comunicati stampa

Questa mattina, il segretario confederale della Cisl Mattia Pirulli ha incontrato a Roma, presso la sede confederale, il presidente del sindacato birmano del Ctum, Maung Maung, riaffermando il sostegno della Confederazione di Via Po alle attività del sindacato volto alla promozione dei diritti del lavoro, umani e della democrazia nel Paese asiatico.

L’incontro è stata l’occasione per valutare non solo la situazione in Birmania, ma anche gli sviluppi del dibattito e della risoluzione approvata nel corso della recente conferenza annuale dell’ILO. Nel corso del confronto si sono valutate possibili ulteriori azioni di sostegno e promozione dei valori della democrazia sociale e libertà, su cui la Cisl è fortemente impegnata in opposizione ad ogni forma di regime autoritario e totalitarista.

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